Osimhen: 'Gol krallığı için kalitem var!'

Galatasaray'da Osimhen, Singo ve Barış Alper Yılmaz, Ajax galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

SINGO: OSIMHEN BÜYÜK GOLCÜ

"Victor Osimhen Çok büyük golcü, onunla oynamaktan mutluluk duyuyorum."

BARIŞ ALPER: TARAFTARIMIZ HİÇ YALNIZ BIRAKMIYOR

"Taraftarlarımıza teşekkürler, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz. Hiç susmadılar, ilk andan son düdüğe kadar hep desteklediler.

Güzel gidiyoruz, hiçbir sorun yok. Takım halinde bir şeyler yapmak istiyoruz. Önemli olan takımın kazanması ve kulübün başarısı. İnşallah böyle devam eder."

OSIMHEN: GOL KRALLIĞI İÇİN KALİTEM VAR

"Maçı hak ettik, Ajax'ın ne yapacağını biliyorduk. Maça çok iyi hazırlandık. Gol katkılarımdan mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkürler. Şampiyonlar Ligi'nde mutlu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum.

Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum ama bu bir takım mücadelesi. Onların destekleriyle birlikte bunun için mücadele edeceğim."