Osimhen gitti, kararını bugün açıklayacak!

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Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten Victor Osimhen’in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği sorusu bugün cevabını buluyor.

Sarı kırmızılı kulübün yanı sıra Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımının da bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Nijeryalı futbolcu, dün İstanbul’dan ayrılarak ülkesine gitti. Galatasaray ve Al Hilal’ın tekliflerini dinleyen Osimhen, hangi kulüpte oynayacağına yönelik kararını bugün açıklayacak. Galatasaray’ın yılda 20 milyon Euro’yu aşkın para önerdiği yıldız santrfora Al Hilal 35 milyon Euro teklif etti. Her iki kulübün, Napoli’nin talep ettiği 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeyi göze aldığı da öğrenildi.