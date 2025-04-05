Osimhen gibisi bu ülkeye gelmedi!

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Türk futbolundan bugüne dek onlarca yabancı yıldız futbolcu geldi geçti. Fazla gerilere gitmeden yakın tarihten örnekler verecek olursak; Gheorghe Hagi, Alex De Souza, Nicholas Anelka, Pierre van Hooijdonk, Mario Gomez, Ricardo Quaresma, Alexander Sörloth ve hatta halen yeşil sahalarımızda boy gösteren Mauro İcardi, Edin Dzeko... Ama kabul etmek lazım ki, hiçbiri Victor Osimhen kadar oynadığı maçların kaderine etki edemedi.

OLAĞANÜSTÜ İSTATİSTİKLER

Galatasaray'ın sezon başında Napoli’den kiraladığı Nijeryalı futbolcu, attığı ve attırdığı gollerle Süper Lig ve Türkiye Kupası’ndaki şampiyonluk yarışına yön veriyor. Osimhen’in skora yaptığı katkıların ne kadar hayati olduğunu ortaya koymak için istatistiklere kısaca bir göz atmak yeterli... Galatasaray’ı yenilgiden beraberliğe ya da galibiyete, beraberlikten galibiyete taşıyan golleri ile Türk futbolunu tek başına domine eden Osimhen’in istatistikleri şöyle:

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OSiMHEN TÜRKiYE’DE NELERi BAŞARDI

Galatasaray formasıyla 23’ü Süper Lig, 7’si UEFA Avrupa Ligi ve 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 32 maça çıktı.

Görev yaptığı üç kulvarda 28 gol, 5 asist üreterek toplamda 33 gole imzası attı. Maç başı skora yaptığı katkı 1’i geçti.

Süper Lig’de sadece 6 maçta oynayamadı. Bunlarında 3’ünde sakat, 1’inde sarı kart cezalısı, 2’sinde hoca tercihiyle yoktu.

23 Süper Lig maçında fileleri 20 kez havalandırdı. Attığı ve attırdığı gollerle 17 lig karşılaşmasında skor tabelasını değiştirdi.

Golleri ve asistleriyle ligde Galatasaray’a direkt 22 puan kazandırdı (Sarı kırmızılı takımın topladığı 71 puanın yüzde 31’i).

UEFA Avrupa Ligi’nde 7 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 6 gol, 1 asist üreterek, sarı kırmızılılara 6 puanlık katkı yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 maçta oynadı. Çeyrek finalde Fenerbahçe’ye attığı 2 golle Galatasaray’a yarı finali getirdi.

ViCTOR OSiMHEN’iN GOL VEYA ASiST YAPTIĞI MAÇLAR



