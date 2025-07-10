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Osimhen geliyor, Morata gidiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Morata#Victor Osimhen
Osimhen geliyor, Morata gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 07:00

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferini tamamlamasıyla birlikte, İspanyol golcü Alvaro Morata'ya Serie A ekibi Coma'ya gitmesi için izin çıkacak.

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Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde sona yaklaşmasıyla birlikte Alvaro Morata’ya da vize çıkıyor. Morata, Como’ya transer olmak isterken yönetim kiralık sözleşmesini feshetmek için Osimhen’in takıma katılmasını şart olarak öne sürüyordu. Nijeryalı golcünün takıma katılması artık bir adım uzaklıkta görülürken Alvaro Morata’nın Como’ya transferi de artık an meselesi.

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Cimbom geçen sezon devre arasında Milan’dan 6 milyon Euro’ya kiralanan İspanyol golcü ile yarımşar sezon için 3’er milyon Euro’dan 1 yıllık kontrat imzalamıştı. 16 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız 7 gol atarken, 3 de asist yaptı.

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#Galatasaray#Morata#Victor Osimhen

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