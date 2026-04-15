Osimhen gelecek dertler bitecek!

Galatasaray sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Victor Osimhen’den müjdeli haber... Yıldız oyuncu bu hafta sonu Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte sahalara dönecek. Bilindiği gibi Nijeryalı golcü, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada, ön kolunda meydana gelen kırık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Takımın gol yükünü sırtladığı gibi, saha içi ve dışında lideri olan Osimhen’in yokluğu Galatasaray’ı olumsuz etkiledi.

Osimhen’siz beş maç kaybedildi

Sakatlık sarı kart cezası ve Afrika Kupası’nda bulunduğu için ligde ve Avrupa’da 14 karşılaşmayı kaçıran deneyimli yıldızın oynayamadığı maçlar, Galatasaray için kabusa döndü. Okan Buruk’un ekibi, bu sezon Osimhen’in olmadığı karşılaşmalarda 5 kez yenilirken son 3 haftada Trabzon yenilgisi ve Kocaeli beraberlikleri Fenerbahçe’nin puan farkını ikiye indirmesini sağladı. Osimhen’in deplasmandaki kritik Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönecek olması sarı kırmızılı camiada sevinç yarattı.

Arkadaşlarına da pozisyon yaratıyor

Icardi'nin aksine Osimhen, savunma arkasına yaptığı koşular ve rakip stoperlere uyguladığı agresif baskıyla Galatasaray’a büyük hücum gücü katarken fiziksel gücüyle topu ilerde tutabiliyor, Sara ve Sallai gibi oyuncuların ceza sahasına sızması için alan yaratıyordu. Duran toplarda ve kanat ortalarında ligin en büyük tehdidi olan Osimhen, Galatasaray’ın kilitlenen maçları açmasını sağlıyordu. Trabzon ve Kocaeli maçlarında hücumda ‘yok’ları oynayan Aslan, Osimhen’le eski gücüne dönmeyi umuyor.