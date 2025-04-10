Osimhen geleceği hakkında karar verdi: Ya Juventus'a ya da Ada'ya!

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Galatasaray bu sezona damga vuran Victor Osimhen ile devam etmek istese de Nijeryalı golcü sezonun tamamlanmasıyla birlikte sarı kırmızılılara veda etmekte kararlı.

Osimhen bu sezon sarı kırmızılılarda 23’ü ligde, 7’si Avrupa Ligi’nde 2’si de Türkiye Kupası’nda olmak üzere çıktığı 32 maçta toplamda 28 kez ağları havalandırdı. Ligde krallık yarışının zirvesinde yer alan 26 yaşındaki futbolcu performansının yanı sıra azmi, aidiyeti ve hırsıyla taraftarların gönlünde taht kurdu.

Galatasaray yönetimi de bu sezon 2 kez Osimhen’in bonservisini almak için Napoli’nin kapısını çaldı ancak İtalyan ekibi 65 milyon Euro’luk 2 teklifi de geri çevirdi.

MANCHESTER UNITED, CHELSEA, ARSENAL OLABİLİR

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu daha önce yaptığı açıklamada Osimhen’in kalmasını istediklerini ve oyuncunun da kararını nisan ayında açıklayacağını ifade etmişti.

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ESPN’e göre Nijeryalı yıldız kararını verdi ancak seçenekler arasında sarı kırmızılılar yok. ESPN’nin haberine göre Victor Osimhen, Galatasaray ile sözleşmesinin tamamlanmasının ardından İngiltere Premier Lig’e ya da Juventus’a transfer olmayı hedefliyor.

Ada’da gelecek sezon için santrfor arayışında olan kulüpler arasında Manchester United, Chelsea ve Arsenal gösterilirken Galatasaray’ın Osimhen’in kiralık sözleşmesini kalıcı hale getirme seçeneğinin ise bulunmadığı ileri sürüldü

JUVENTUS ALMAKTAN VAZGEÇİYOR İDDİASI

Haberde Napoli’de geçirdiği 4 yıl boyunca her iki maçta bir gol ortalaması tutturan Osimhen’in bonservisinin 65 milyon Euro’ya alınabileceği belirtilirken golcü futbolcunun yıllık net 11 milyon Euro maaş istediğine de vurgu yapıldı.

Bu arada İtalya basınından Tuttosport ise Juventus’un Osimhen transferini rafa kaldırmaya hazırlandığını öne sürdü. Transferde en büyük engel olarak Nijeryalı futbolcunun yüksek maaş beklentisi gösterildi. Juventus’un artık futbolculara bu kadar yüksek maaşlar ödemek istemediği, bu nedenle 12 milyon Euro kazanan Vlahovic ile olan sözleşme yenileme görüşmelerinin de durduğu ifade edildi.

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Osimhen’in serbest kalma maddesinin İtalya’daki kulüpleri kapsamaması da Juventus’un elini zorlaştırıyor.