Osimhen, Galatasaray için son kararını verdi! İtalyan basını müjdeyi böyle duyurdu

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Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Bilindiği üzere Nijeryalı golcüye Suudi ekibi Al Hilal talip olmuş ve yıllık bonuslarla beraber 40 milyon Euro maaş teklif edilmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Osimhen’in düşünmek için süre istediği ve bu sebeple İstanbul’dan da ayrıldığı ifade edilmişti.

Golcü futbolcunun geleceği merak konusu olurken, İtalyan basını konuya ilişkin önemli bir habere yer verdi.

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GALATASARAY’DA KALACAK MI?

La Repubblica’nın haberine göre; Osimhen, Galatasaray’da kalmaya karar verdi.

Al Hilal’in kendisine yaptığı 40 milyon Euro’luk teklife rağmen, futbol kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediğini Suudi kulübüne bildirdi.

GALATASARAY HAZIR

Öte yandan İtalyan basını, Galatasaray’ın transferde hazır olduğunu ve Napoli’ye 75 milyon Euro’luk bonservisin ödenebileceğini ifade etti.

Bununla beraber golcü futbolcuya 16 milyon Euro maaş önerisinde bulunulduğu kaydedildi.

NAPOLI GERİ ADIM ATMIYOR

Bir diğer yandan da Napoli’nin oyuncuyla alakalı düşünceleri merak konusu olurken İtalyan kulübünde son karar çıktı. Buna göre Napoli, oyuncunun 75 milyon euro’luk serbest kalma maddesinden vazgeçmeyecek.

Son olarak Osimhen’in Galatasaray ile beraber Premier Lig opsiyonunu da elinde bulundurduğu ve İngiltere’den teklif gelmesi halinde önceliği Ada’ya vereceği aktarıldı.