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Galatasaray'da Victor Osimhen sahaya indi!

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#Galatasaray#Osimhen#Sane
Galatasarayda Victor Osimhen sahaya indi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 22:11

Galatasaray'ın bonsersivisini aldığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılılarla ilk idmanına çıktı.

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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, 4 yıllık sözleşmeye imza atan Victor Osimhen de sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına çıktı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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Galatasarayda Victor Osimhen sahaya indi

Öte yandan yeni transfer Victor Osimhen de sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı.

Galatasaray, yarın saat 21.00’de Rams Park’da İtalyan ekibi Lazio’yu konuk edecek.

'GALATASARAY MUTLU, BİZ MUTLU'

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Osimhen, Sane ve Torreira'nın fotoğrafı paylaşıldı ve 'Galatasaray mutlu, biz mutlu." ifadeleri kullanıldı.

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Galatasarayda Victor Osimhen sahaya indi

İMZA TÖRENİ YAPILACAK

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi oynanacak Lazio karşılaşması öncesinde Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Ayrıca 3. forma lansmanının da yapılacağı duyuruldu.

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#Galatasaray#Osimhen#Sane

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