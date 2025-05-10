Osimhen çılgınlığı!

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Galatasaray'ı hem Süper Lig’de hem Türkiye Kupası’nda sırtlayan Victor Osimhen, gösterdiği olağanüstü performansla kendi piyasasını da artırdı. Bu sezon forma giydiği 37 resmi maçta 33 gol, 8 asist üreterek toplam 41 gole katkı yapan Nijeryalı santrfor Avrupa devlerinin ve Suudi Arabistan ekiplerinin gözdesi oldu. İtalyan Corriere dello Sport’un haberine göre Juventus, Osimhen için 85 milyon Euro’luk bir teklif hazırladı. Napoli ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi İtalya dışındaki kulüpler için geçerli. Juventus’un bu nedenle transferi gerçekleştirebilmesi için Napoli ile anlaşması gerekiyor.

Hedefleri Kulüpler Dünya Kupası

Uzun süredir Manchester United’ın da listesinde bulunan Osimhen’e Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımı da talip oldu. Al Hilal’ın yıldız oyuncuya yıllık 30 ila 35 milyon Euro arasında değişen astronomik bir ücret teklif edeceği iddia edildi. Corriere dello Sport, gerek Juventus ve gerekse Al Hilal’in transferi bir an önce gerçekleştirip Osimhen’i 14 Haziran’da başlayacak FİFA Kulüpler Dünya Kupası’nda oynatmak istediğini de ifade etti. Juventus, eğer Osimhen’i kadrosuna katamazsa Atalanta’da forma giyen vatandaşı Ademola Lookman’a yönelecek. Aynı haberde Sırp santrfor Dusan Vlahovic’in sezon sonu Juventus’tan ayrılmasının beklendiği de ifade edildi.

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'Galatasaray'a minnettarım!'

Galatasaraylı Victor Osimhen, bu sezonki başarısında sarı kırmızılı camianın kendisine gösterdiği sevgi ve güvenin büyük rol oynadığını söyledi. Nijeryalı futbolcu, “Kariyerimde şu ana kadar en çok keyif aldığım, en tutkulu ve en şefkatli taraftarlara sahip kulübün Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Bence ikimiz birbirimizi tamamlıyoruz. Bu sevgi ve saygı her iki taraf için de karşılıklı. Yazın yaşananlara rağmen bana inanmayanlara mesajımı sahada verdim. Ben hâlâ pozisyonumun en iyilerinden biriyim. Galatasaray’a sonsuza kadar minnettar kalacağım.”