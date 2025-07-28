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Osimhen bu hafta imzayı atıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Osimhen#Napoli
Osimhen bu hafta imzayı atıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 07:00

Galatasaray transferi için büyük çaba sarf ettiği Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'e sonunda kavuşuyor.

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Galatasaray’da taraftarlar ve camianın merakla beklediği, yönetimin sonlandırmak için haftalardır büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen transferinde imza için geri sayıma geçildi. Nijeryalı golcünün Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in astronomik tekliflerine karşın sarı kırmızılıları tercih etmesinin ardından İtalya’ya çıkarma yaparak Napoli yönetimi ile kıran kırana pazarlık yapan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu bu kez transfere noktayı koymak için Çizme’ye gidiyor.

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40 milyon Euro peşin ödenecek

Yarın ya da çarşamba günü İtalya’da olacak Kavukçu’nun son detayları hallettikten sonra Victor Osimhen ile birlikte İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 2 Ağustos’ta Lazio ile yapacak olan sarı kırmızılılar aynı gün Nijeryalı yıldıza imza attırmayı hedefliyor. Osimhen’in bonservisini 75 milyon Euro’ya alan Cimbom bu rakamın 40 milyonunu peşin, 35 milyonunu ise 2026 tamamlanmadan ödeyecek. Oyuncuya ise bonuslar hariç net 16 milyon Euro maaş verilecek.

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Napoli

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