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Osimhen, Atatürk'ü andı: 'Büyük İnsan' için çok şey yapmalıyız

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Michy Batshuayi
Osimhen, Atatürkü andı: Büyük İnsan için çok şey yapmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 19:14

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Victor Osimhen ve Michy Batshuayi açıklamalar yaptı.

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Galatasaraylı futbolcular Victor Osimhen ve Michy Batshuayi, Süper Lig'in 12. haftasındaki Samsunspor galibiyetini değerlendirdi.

Galibiyeti Mauro Icardi'ye armağan eden Victor Osimhen, "Mauro Icardi için önemli bir gün oldu. Burada bana hep iyi davrandı, takım için önemli figür. Çok güçlü geri dönecektir, ona güveniyoruz. Takım için çok önemli bir lider. Galibiyeti ve gollerimi ona armağan ediyorum." dedi.

10 Kasım'ın önemini bildiğini söyleyen Osimhen, "Öncelikle Türk halkını selamlıyorum, bugünün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Türkiye'ye gelmeden önce 'Büyük İnsan'ı bilmiyordum geldikten sonra öğrendim. Ne anlama geldiğini öğrenmeye çalıştım. Çok büyük saygı hak ediyor, ona karşı çok fazla daha şey yapmalıyız. Tarih için çok önemli biri, ben de saygı duyuyorum." diye konuştu.

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Samsunspor'un iyi bir takım olduğunu kayden Osimhen, "Samsunspor çok iyi oynadı, neden bu durumda olduklarını görmüş olduk. Galibiyet önemliydi. Milli takımlara gideceğiz, bize de öz güven oldu. Döndüğümüzde de her maçı kazanacak gücümüz var. Çok önemli bir galibiyet aldık. Galatasaray'da çok mutluyum, taraftarlar beni çok seviyor. Ben galibiyeti onlara armağan ediyorum." şeklinde konuştu.

Takımda çok iyi bir hava olduğunu söyleyen Michy Batshuayi, "Çok mutluyuz, ben de golümü attım. Son zamanlarda oynamıyordum ama oyuna girip golümü attığım için çok mutluyum. Takıma yardımcı oldum. Burada çok güzel ortam var. İyi anlaşıyoruz ve böyle kazanıyoruz. Mauro Icardi sakatlandığı için çok üzgünüz. Oyuncular ve taraftarlar tarafından çok seviliyor. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner." dedi.

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Michy Batshuayi

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