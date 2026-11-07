Osimhen, ameliyat olacak! Dönüş maçı belli oldu

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Galatasaray, Victor Osimhen’in sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlanan Nijeryalı yıldızın MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiği ve bugün artroskopik diz cerrahisi geçireceği duyuruldu. 27 yaşındaki golcü, bu nedenle Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosundan çıkarıldı.

3 HAFTA UZAK KALACAK

Kulüp doktoru Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat edilecek olan Osimhen’in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden takıma katılması planlanırken, Galatasaray cephesinin yıldız oyuncuyu 24 Kasım’da oynanacak Aston Villa karşılaşmasına yetiştirmeyi hedeflediği öğrenildi.

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AMED VE SAMSUN MAÇLARINI KAÇIRACAK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Osimhen, milli ara sonrasında oynanacak Samsunspor maçını da kaçıracak. Böylece sarı-kırmızılıların gol yollarındaki en önemli kozlarından biri, ligdeki iki karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

ASTON VILLA'YA YETİŞTİRMEK İSTİYORLAR

Galatasaray’ın, Nijeryalı yıldızı 24 Kasım’da oynanacak Aston Villa karşılaşmasına yetiştirmek istediği öğrenildi. Golcü oyuncu bu süreçte, hem Amedspor hem de milli ara sonrasındaki Samsunspor karşılaşmasını kaçırmış olacak. Aslan’ı bu iki maçtan sonra Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa, Süper Lig’de de Beşiktaş derbileri bekliyor.

PERFORMANSI

Sarı-Kırmızılı formayla Victor Osimhen bu sezon 11 maçta süre aldı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol kaydederken 3 asist yapmayı başardı.