Osimhen, 160 milyon Euro'yu reddetti, Galatasaray'ı seçti!

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Galatasaray, Türk futbol tarihinin en büyük transfer anlaşmasını gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı... İtalyan basını, sarı kırmızılı kulübün geçen sezon kiralık oynattığı ve bonservisini satın almak istediği Victor Osimhen’in gelecek sezon hangi takımda oynamak istediğine karar verdiğini duyurdu. Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan’dan Al-Hilal Kulübü’nün de talip olduğu Nijeryalı santrfor, kariyerine Galatasaray’da devam etmek istiyor.

Napoli 75 milyon Euro’da ısrarlı

Hangi takıma transfer olacağı haftalardır merakla beklenen Osimhen’in Galatasaray’ı tercih etmesinin ardından gözler, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Napoli ile sarı kırmızılı yönetim arasında yapılan bonservis pazarlığına çevrildi. Corriere dello Sport, Napoli kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis’in 1 yıl sözleşmesi bulunan Osimhen için daha önce belirlediği 75 milyon Euro’da ısrar ediyor ve indirim yapmaya kesinlikle yanaşmıyor.

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Transfer için Osimhen’i bekliyorlar

Galatasaray ise en fazla 60 milyon Euro verebileceğini bildirdi. Öte yandan Napoli’nin transfer rotası da tıpkı Galatasaray’ınki gibi Victor Osimhen’in durumuna göre netleşecek. Nijeryalı futbolcu satılırsa, bonservisinden elde edilecek para, forvetteki Romelu Lukaku’nun yanına transfer edilmeleri düşünülen Darwin Nunez (Liverpool), Lorenzo Lucca (Udinese) ve Nicholas Jackson’dan (Chelsea) birinin satın almasında kullanılacak.

Suudi Arabistan’a gitmeyi düşünmüyor

Al Hilal Kulübü ise hem Napoli’nin 75 milyon Euro’luk bonservis talebini ödemeyi kabul etmiş hem de Osimhen’e 3+1 yıl için 160 milyon Euro önermişti. Yıldız oyuncunun bu astronomik teklifi reddetmesinde; kariyerine Avrupa’da devam etmek istemesi ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olmasının yanı sıra sarı kırmızılı camiadan gördüğü büyük sevgi ve ailesinin İstanbul’daki mutlululuğunun önemli rol oynadığı belirtildi.