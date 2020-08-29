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Haber Giriş: 29.08.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

Oscar Cabezas'ın menajeri açıkladı! Galatasaray'a transfer...

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Oscar Cabezas'ın menajeri açıkladı! Galatasaray'a transfer...
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Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan isimlerden Oscar Cabeza'nın menajerinden açıklama geldi.

Kolombiyalı genç savunma oyuncusu Oscar Cabezas'ın menajeri Valdebenito, Galatasaray hakkında konuştu.

Sosyal medyada Oscar Cabezas ismiyle Türkiye’ye seyahat paylaşımının gerçek olmadığını söyleyen Valdebenito, “Bildiğim kadarıyla Türkiye’ye seyahati söz konusu değil. Bilet almadı. Teklifler var. Galatasaray da ilgilenen takımlar arasında ama herhangi bir anlaşma yok. Çıkan haberler doğru değil. Oscar Cabezas şu anda 23 yaşında ve önünde uzun bir gelecek var. Şu anda kariyeri için paraya değil, sportif gelişime önem veriyor” dedi.

1.80 boyundaki stoper, şu anda serbest oyuncu konumunda bulunuyor. Bonservis bedeli ödenmesine gerek olmadığı için G.Saray ve birçok takım, oyuncuyla mukavele imzalamak istiyor.

Oscar Cabezasın menajeri açıkladı Galatasaraya transfer...

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