Osayili Nijerya mahsur kaldı, Osimhen isyan etti! Dünyayı şoke eden görüntüler

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2025 Afrika Uluslar Kupası’nda bugün deplasmanda Libya ile karşılaşması gereken Nijerya Milli Takımı kafilesi, kötü muameleye maruz kaldıklarını öne sürerek maça çıkmama kararı aldı. Fenerbahçeli Bright OsayiSamuel’in de aralarında olduğu Nijeryalı futbolcular, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, kafileyi taşıyan uçağın, maçın oynanacağı Bingazi kentine 330 kilometre uzaklıktaki Ibrık Havalimanı’na indirildiğini ve 24 saati aşkın süredir buradan çıkmalarına izin verilmediğini ifade ettiler. Yapılan paylaşımlarda Nijeryalı oyuncuların havalimanının koltuklarında uyumaya çalıştığı ve içinde bulundukları kötü koşullar nedeniyle bitkin halde oldukları görüldü.

AVRUPA KULÜPLERİ FUTBOLCULARINI GETİRMEK İÇİN ÖZEL UÇAK GÖNDERDİ AMA...

Nijerya kafilesi, mahsur kaldıkları havalimanında doğru dürüst yiyecek, içecek veya internet hizmeti olmadığını iddia ederken, futbolcuların forma giydiği Avrupa kulüpleri, oyuncularını geri getirmek için Libya’ya özel jet uçakları gönderdi. Bingazi ve Trablus şehirlerine inen özel jetler, gerekli güvenlik önlemleri olmadığı için futbolcuları alamadı. Saatler süren bekleyişin ardından Nijerya kafilesi ülkelerine geri döndü.

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Libya tarafı suçlamalar üzerine yaptığı açıklamada, 11 Ekim’de Nijerya’da oynadıkları ilk maç sırasında gördükleri kötü muameleye karşılık verildiğini bildirdi ve bu nedenle konuk kafilenin uçağının Ibrık Havalimanı’na indirildiğini duyurdu. Nijerya Futbol Federasyonu ise kötü muamele iddiasını kesin bir dille reddetti.

OSİMHEN: TAKIM ARKADAŞLARIMA YAPILAN MUAMELE İNSANLIK DIŞI

Sakatlığı nedeniyle kafilede yer almayan Galatasaraylı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nın Libya’da mahsur kalmasına büyük tepki gösterdi. Osimhen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kardeşlerimin ve antrenörlerimin Libya havalimanında karşılaştığı haksız muameleden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Bu tür eylemler sportmenlik ruhuna aykırıdır. Desteğim takımımla birlikte ve bu engellere rağmen güçlü kalacaklarını biliyorum. CAF (Afrika Futbol Konfederasyonu) ve diğer futbol organlarını müdahale etmeye çağırıyorum. Bu insanlık dışı bir durumdur.” Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “18 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havalimanında mahsur kaldım” dedi.

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DÜNYAYI ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Nijerya Milli Takımı futbolcuları, 24 saati aşkın süre Ibrık Havalimanı’nda bekletildiklerini ve bulundukları yerde yiyecek, içecek de olmadığını ifade etti. Kafilenin havalimanındaki görüntüleri tüm dünyada şaşkınlıkla karşılandı.