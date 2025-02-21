Osayi ve Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Avrupa Ligi son 16 turunda yok

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UEFA Avrupa Ligi play-off Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Belçika'da Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, sarı - lacivertlilere Osayi Samuel ve Fred'den kötü haber geldi.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Osayi Samuel ve Fred, gördüğü sarı kart nedeniyle turun geçilmesi durumunda cezalı duruma düştü.
Brezilyalı yıldız, mücadelenin 45+1. dakikasında Leoni'ye yönelik faulü sonrasında İsviçreli hakem Scharer tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Nijeryalı futbolcu ise Huerta'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.