Osayi-Samuel'den transfer sözleri: Bunu asla yapmam

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Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen Bright Osayi-Samuel, geleceğine dair canlı yayında açıklamalar yaptı.

Twitch yayınında konuşan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro istediği iddialarını yalanlayarak, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim." şeklinde konuştu.

YAYINDA TRANSFER SÖZLERİ

Oyun oynadığı sırada sorulara yanıt veren 26 yaşındaki oyuncu Osayi-Samuel, transfer hakkında da konuştu.

Galatasaray ile anılan Bright Osayi-Samuel, "Fenerbahçe'ye ihanet etmem. Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamam. Bunu asla yapmam. Asla." dedi.

Sarı lacivertlilerde bu sezon 8 maçta forma giyen Osayi-Samuel, 1 asist katkısı yaptı.

HAZİRAN 2025'TE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'deki sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.

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26 yaşındaki futbolcu, ocak ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşme imzalamadığı takdirde kontratının son 6 ayında istediği takımla görüşebilecek.