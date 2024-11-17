Osayi-Samuel'den Jose Mourinho itirafı

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Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel, Nijerya basınına açıklamalarda bulundu.

Football Fans Tribe'a konuşan Osayi-Samuel, Jose Mourinho ile ilgili şunları söyledi:

Mourinho ile çalışmak çok güzel. Her günümüz bir sınav gibi ve her gün o sınavı geçmek zorundayız. Talepleri çok yüksek seviyede. Birlikte çalıştığım en büyük teknik direktör kesinlikle o. Eğer sizi severse, gelişmeniz için elinden geleni yapıyor. Önemli olan da bu zaten, hocanızın size güvenmesi. Ondan çok şey öğreniyorum.

"MANCHESTER UNITED MAÇINDAN ÖNCE ÇOK MESAJ ALDIM"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Manchester United maçı ile ilgili de konuşan Nijeryalı futbolcu; "O maçtan önce çok mesaj aldım. Maçı herkesin izleyeceğini biliyordum ve bu beni daha da motive etti. Beni yeterince tanımayan Nijerya halkına da kendimi daha iyi tanıtma fırsatı buldum" dedi.

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