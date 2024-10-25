Osayi-Samuel'den 'Fenerbahçe'de kalacak mısın?' sorusuna cevap

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UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United'ı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Manchester United, 15. dakikada Christian Eriksen'in golüyle öne geçti. Fenerbahçe'nin eşitlik sayısını 49. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

SAKATLANDI VE DEVAM EDEMEDİ

Avrupa Ligi ilk maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle geçtiğimiz hafta cezasını tamamlayarak bugün 11'de sahaya çıkan Bright Osayi Samuel, müsabakanın ikinci yarısında sakatlık yaşadı. ManU karşısında 54. dakikada kendini yere bırakan Nijeryalı oyuncu, 2 dakika sonra rakip ceza sahasına girdiği pozisyonda ikili mücadelede bir kez daha yerde kalarak penaltı bekledi. Daha sonra 62. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

STATTAN AYRILIRKEN SÖZLEŞME SORUSUNU YANITLADI

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Fenerbahçe ile yazın sözleşmesi bitecek olan Osayi-Samuel, Ülker Stadyumu'ndan ayrılırken 'Gelecek sezon burada mısın?' sorusuna yanıt verdi.

Osayi, 'Bilmiyorum, bana bağlı değil.' ifadelerini kullanarak yeni kontrat konusunda ilk kez konuştu.

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AMRABAT, FRED VE DJIKU'NUN SÖZLERİ

Sarı lacivertli ekipte Sofyan Amrabat, Alexander Djiku ve Fred, İngiliz devine karşı alınan beraberliği değerlendirdi.

İşte o açıklamalar:

Taraftarlara teşekkür ederek başlayan Sofyan Amrabat, "Öncelikle harika atmosfer için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar bizlere destek oldular. Onlar sayesinde yoğunluğumuzu iyi gösterdik sahada. Harika bir maç çıkardık takım olarak, ilk yarı çok fazla fırsat kaçırdık ve bu gollerle birlikte galibiyeti de kaçırdık. İkinci yarıda rakibimiz biraz daha iyi oynadılar ama çok şükür Avrupa'daki üçüncü maçımızı da kaybetmemiş olduk." sözlerini sarf etti.

"KAZANABİLİRDİK"

Kazanabileceklerini vurgulayan Alexander Djiku: "Hocam benden sol bek ya da sağ bek oynamamı istiyorsa, ben de memnuniyetle yerine getiririm. Elbette benim tercih ettiğim pozisyon stoper. Ama söylediğim gibi hocam başka bir görev verirse başka bölgede ihtiyaç duyarsa, orada da oynarım. Samsunspor maçından sonra takım olarak bir reaksiyon ortaya koymamız gerekiyordu. İlk yarıda iyi bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim. Ne kadar pozisyon da bulsak devreye maalesef 1-0 geride girdik. Ancak oyunumuzu oynamaya devam ettik. Vazgeçmedik ve 1-1'i bulduk. İkinci yarıda kazanabilirdik, galibiyeti getirecek pozisyonlara girdik." dedi.

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'DAHA FAZLA ATABİLİRDİK'

Fred ise "İyi bir maç çıkarttık. Sonuç istediğimiz sonuç değildi. Daha fazla gol atabilirdik, kalecileri iyi kurtarışlar yaptık. Her geçen gün üzerine koyuyoruz. Ligde daha iyi sonuçlar almalıyız. Bu sonuçtan da dersler çıkarıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.