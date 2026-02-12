Osayi Samuel'den Fenerbahçe ve Osimhen itirafı! 'Psikolojik olarak etkileyebiliyor'

Haberin Devamı

2021-25 yılları arasında Fenerbahçe forması giyinen ve ardından Birmingham'da futbol kariyerini sürdüren Bright Osayi-Samuel, Nijerya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Osayi-Samuel'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"Çoğu insanın bilip bilmediğini bilmiyorum ama ben futbola kanat oyuncusu olarak başladım. Sağ kanat, sol kanat oynuyordum. Fenerbahçe’ye imza attığımda ise benden sağ bek oynamamı istediler. İlk başta bundan pek hoşlanmadım açıkçası. Ama zamanla o pozisyonda daha fazla oynamaya, pozisyonu daha iyi öğrenmeye başladım."

Türkiye’de hayat nasıldı?

"Harikaydı. Muhteşem dört buçuk yıl geçirdim. Ayrılmak için birkaç fırsatım oldu ama Fenerbahçe’nin bana ilk imza attığım günden ayrıldığım ana kadar gösterdiği tavır hem benim hem ailem için inanılmazdı. Hâlâ sevgi devam ediyor.

Normalde bu sevgiyi sadece ligi kazandığınızda görürsünüz. Çünkü lig şampiyonluğu Fenerbahçe için çok önemli bir şey ve uzun süredir kazanamıyorlar. Ama benim ligi kazanmamış olmama rağmen gördüğüm sevgi tarif edilemezdi. Dört buçuk yılı gerçekten çok keyif alarak geçirdim."

Ligi kazandın değil mi?

"Hayır, kazanmadım. İşin garip tarafı da bu zaten. Ayrılmadan önce en çok istediğim şey lig şampiyonluğu yaşamaktı. Ve ligde şampiyon olamadığım için bugün bile üzülüyorum."

Türk insanı ile Nijeryalılar arasında yıldızlarını sahiplenme ve kutlama açısından benzerlik var mı?

"Evet, bence benzerlik var. Hem Nijeryalı hem Türk taraftarlar işler kötü gittiğinde oldukça eleştirel olabilirler. Ama işler iyi gittiğinde de sizi gerçekten över ve sevgi gösterirler.

Türkiye’de özellikle benim dönemimde gördüğüm sevgi inanılmazdı. Trabzon’da yaşadığım olayı hatırlıyorsundur. Futbolla ilgili bir şey değildi ama orada gördüğüm destek çılgıncaydı. Sadece Türkiye’de de değil; Londra’ya döndüğümde bile beni tanıyan Türkler gelip sevgilerini gösteriyordu. Hatta ailemin yaşadığı yerdeki kafede bile Türkler anne babamın yemeğinin parasını almıyordu. Türk insanı gerçekten inanılmaz sevgi gösteriyor."

Gelecek planların neler? Hayallerin neler? 27 yaşındasın, değil mi?

"Artık 28’im. Günümüzde bu yaş futbol için biraz ileri sayılıyor. Şu an Birmingham’dayım. Hedefim Birmingham ile Premier League’e çıkmak. Nijerya ile bir şeyler kazanmak. İkincilik ve üçüncülük yaşadım, artık sırada birincilik var. Gün gün ilerliyorum. Şu anki hedefim Birmingham ile yükselmek ve bir sonraki Afrika Uluslar Kupası’nda kadroda yer alıp iyi performans göstererek kupa kazanmak."

Sosyal medyaya bakıyor musun? Twitter, Instagram?

"Eskiden özellikle Twitter’da çok vakit geçirirdim. Maçlardan sonra taraftarların benim hakkımda ne düşündüğünü görmek için. Ama Fenerbahçe’ye imza attıktan sonra bunu bıraktım. Çünkü Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamak insanı psikolojik olarak etkileyebiliyor."

Haaland mı Victor Osimhen mi?

"Dürüst olmak gerekirse, Victor diyorum. Belki biraz taraflıyımdır ama insanlar onun antrenmanda neler yaptığını görmüyor. Sadece topla değil, topsuz oyunda yaptıkları da inanılmaz. Baskısı, presi… Ben onun gibi pres yapıp top kazanan birini görmedim. Bu artık bir yetenek. Çünkü bunu bir iki kez değil, sürekli yapıyor."