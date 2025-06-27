×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Osayi-Samuel'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Bright Osayi-Samuel#Beşiktaş
Osayi-Samuelde mutlu son Anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 15:08

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel ile anlaşmaya vardı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir süredir Beşiktaş'la görüşen Osayi-Samuel kararını verdi.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Osayi-Samuel ile anlaşmaya vardı. Nijeryalı futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınBeşiktaşa Patrik Schick transferinde müjde Geri sayıma geçildiBeşiktaş'a Patrik Schick transferinde müjde! Geri sayıma geçildiHaberi görüntüle

YILLIK 1.7 MİLYON EURO KAZANACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun verdiği bilgiye göre; 27 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı kulüple 3 yıllık anlaşma sağladı. Osayi-Samuel, Beşiktaş'tan yıllık net 1.7 milyon euro kazanacak.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de forma giydiği 4.5 yılda 178 maçta görev yaparken, sarı-lacivertli forma altında 7 gol sevinci yaşadı ve 15 de asist üretti.

Osayi-Samuelde mutlu son Anlaşma sağlandı

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Bright Osayi-Samuel#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!