Osayi-Samuel'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir süredir Beşiktaş'la görüşen Osayi-Samuel kararını verdi.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Osayi-Samuel ile anlaşmaya vardı. Nijeryalı futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

YILLIK 1.7 MİLYON EURO KAZANACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun verdiği bilgiye göre; 27 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı kulüple 3 yıllık anlaşma sağladı. Osayi-Samuel, Beşiktaş'tan yıllık net 1.7 milyon euro kazanacak.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de forma giydiği 4.5 yılda 178 maçta görev yaparken, sarı-lacivertli forma altında 7 gol sevinci yaşadı ve 15 de asist üretti.

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