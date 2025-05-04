Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor! Premier Lig'den 'hayır' demesi zor teklif

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Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Osayi-Samuel'in sözleşmesi Haziran'da bitiyor. Kulüp, oyuncu ile bir süre görüşmeler yürütmüş ancak bir anlaşma sağlanamamıştı.

CRYSTAL PALACE OSAYİ İÇİN DEVREDE

Soccernet.ng'nin haberine göre Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Fenerbahçe'nin sağ beki için bir girişimde bulundu ve ona dört yıllık kazançlı bir sözleşme teklif etti.

4.5 MİLYON EURO MAAŞ

Crystal Palace'in 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'deki 3 milyon euroluk maaşına karşılık 4.5 milyon euroluk bir teklif sunduğu belirtildi.

Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'in, Osayi-Samuel'i İngiltere'ye geri getirmek için çaba sarf ettiği, yeni Premier Lig sezonu öncesinde defans opsiyonlarını güçlendirmeyi hedeflediği biliniyor.

Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ancak kulübün anlaşmayı imzalayabileceklerinden emin olmasıyla, görüşmelerin iyi ilerlediği söyleniyor.

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Fenerbahçe, Osayi-Samuel'i 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Queens Park Rangers'dan 508 bin euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

PERFORMANSI

Nijeryalı oyuncu bu sezon çıktığı 34 maçta 2 asist yaptı.