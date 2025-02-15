Osasuna Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? Osasuna Real Madrid canlı izle bilgisi

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La Liga 24. hafta karşılaşmaları Osasuna Real Madrid maçı ile devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Atletico Madrid ile oynadığı maçtan beraberlikte ayrılan Real Madrid, Osasuna karşılaşmasından galibiyet elde etmek için mücadele verecek. Milli futbolcumuz Arda Güler'in takımı Real Madrid maç kadrosu araştırmalar arasında yer alıyor. Peki, Osasuna Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? Osasuna Real Madrid maçı ilk 11'ler..

OSASUNA-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Osasuna-Real Madrid maçı 15 Şubat Cumartesi günü TSİ ile 18:15'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid Manchester City maç kadrosunda yer bulurken karşılaşmada süre almamıştı. Arda Güler'in bugün oynanacak maçta ilk 11'de yer alması beklenmezken maçın ilerleyen dakikalarında sahada yer alabileceği bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera, Boyomo, Catena, Cruz, Areso, Torro, Zaragoza, Oroz, Moncayola, Garcia, Budimir

Real Madrid: Courtois, Tchouameni, Raul, Garcia, Vazquez, Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe