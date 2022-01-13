Ortalığı karıştıran yalan beyan! Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 SORU 10 YANIT

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Teniste erkekler dünya 1 numarası olan Novak Djokovic, geride kalan haftada tarihin en büyük tenisçilerinden olmasından çok, aşı karşıtlığı ve Avustralya hükümeti ile girdiği hukuki mücadeleyle gündemde kalmaya devam ediyor.

Peki olayların başından bu yana neler yaşandı? Djokovic turnuvaya katılabilecek mi? Avustralya hükümeti 'sakladığı' kozunu kullanacak mı? Djokovic resmi makamlara sahte evrak verdi mi? Sırp raket hapis cezası veya ülkeye uzun süre giriş yasağı alabilir mi? Diğer tenisçiler Djokovic'in durumu hakkında ne diyor?

Bütün bu sorulara gelin birlikte yanıt arayalım...

AVUSTRALYA AÇIK'IN FARKI NE?

Avustralya Açık'ın düzenlendiği Melbourne kendinin bulunduğu Victoria Eyaleti, 1 Ekim'de eyalete aşısız insanların alınmayacağı yönünde bir karar aldı. Bu karar, Avustralya hükümetinin aldığı kararla da uyumluydu. Ülkeye aşısız insan girişi, yasaklanmıştı. Avustralya'nın en kalabalık eyaletinin aldığı bu karar sonrası gözler Avustralya Açık'a ve başından beri aşı karşıtı olan ve bunu gizlemeyen Novak Djokovic'e çevrildi.

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Avustralya Açık, 19 Kasım'da son kararını verdi ve aşısız sporcuların turnuvaya katılamayacağını duyurdu. Bu kararla birlikte Avustralya Açık, aşıyı zorunlu kılan ilk grand slam turnuvası oldu.

DJOKOVIC AŞI KARŞITI MI?

Novak Djokovic, dünyada aşılamanın oldukça yaygınlaştığı dönemde, Haziran 2021'de New York Times'e verdiği bir demeçte aşı karşıtı olmasıyla ilgili; "Benim problemim aşı yoluyla vücuduma bir şey verilmesini zorunlu hale getirmek. Bunu kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Sırp raket ayrıca 2020 yazında dünyada aşı çalışmaları devam ederken de sosyal medyadaki bir canlı yayında aşıya karşı olduğunu söylemiş ve dünyada büyük ses getirmişti.

Tarihler 29 Kasım'ı gösterdiğinde Djokovic'in babası Srjdan Djokovic, Serb TV'ye yaptığı açıklamada; "Bu şantaj ortamı altında oğlumun Avustralya Açık'a katılacağını düşünmüyorum" dedi.

AŞISIZLARIN KATILAMADIĞI TURNUVAYA NASIL GELDİ?

Babasının açıklamalarının ardından bir süre sessiz kalan Djokovic, 4 Ocak günü yaptığı paylaşımda tıbbi muafiyet aldığını ve Avustralya Açık'a katılmak üzere Melbourne'e doğru yola çıkacağını duyurdu. Tıbbi muafiyet Sırp rakete 16 Aralık'ta Covid geçirdiği için verilmişti.

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AVUSTRALYA'NIN TEPKİSİ NE OLDU?

Djokovic'in açıklamasının ardından Avustralya hükümetinden art arda tepkiler yükselmeye başladı. Önce İçişleri Bakanı Karen Andrews, ardından da Başbakan Scott Morrison, 'Aşılanmamış kişilerin ülkeye giremeyeceğini, bu konuda kimseye ayrıcalık yapılmayacağını' belirten açıklamalar yaptılar.

Uçağı indikten sonra 8 saat sorguda bekletildi ve vizesi iptal edildi

Melbourne'de havalimanında pasaport ve vize işlemleri için normal sırada bekleyen Djokovic, belgelerinde hata tespit edilmesinin ardından sorguya alındı. Yaklaşık 8 saat bekletildikten sonra Avustralya Sınır Kuvvetleri tarafından vizesi iptal edildi. Bunu, Başbakan Scott Morrison da açıkladı.

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Vizesi iptal edilen Djokovic, sınır dışı edilmek üzere mültecilerin ve ülkeye girişte karantinaya alınması gereken insanların barındırıldığı bir otele yerleştirildi. Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri, yanında yalnızca telefonuyla otelde 4 gün geçirmek zorunda kaldı.

MAHKEMENİN KARARI NE OLDU?

Pazartesi günü Türkiye saatiyle 02:30 sularında görülen mahkemede hükümet ve Djokovic'in avukatları, yargıç Anthony Kelly, mantıklı bir gerekçe bulunmaması ve vize iptal kararı vermesi halinde 3 yıl ülkeye giriş yasağının insani olmayacağı gerekçesiyle vize iptali kararını bozdu.

"Mahkemenin kararı mutluluk verici. Avustralya Açık'ta oynamak istiyorum"

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Mahkeme kararı sonrasında sosyal medyadan Avustralya Açık'ın merkez kortu Rod Laver Arena'dan bir fotoğrafını paylaşan Djokovic; "Mahkemenin hakkımda yapılan vize iptali kararını geri çevirmesinden dolayı mutlu ve minnettarım. Yaşanan tüm olaylara rağmen burada kalıp Avustralya Açık'ta rekabet etmek istiyorum. Tüm odağım, bunun üzerine kurulu" ifadelerini kullandı.

DJOKOVIC AVUSTRALYA AÇIK'A KATILABİLECEK Mİ?

Avustralya Açık, sabah güncellediği katılımcı listesine Novak Djokovic'i dahil etti. Tek erkeklerde 1 numaralı seri başı olarak listede yer alan Novak Djokovic, turnuvaya katılacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor.

HÜKÜMET DJOKOVIC'İN VİZESİNİ TEKRAR İPTAL EDEBİLİR Mİ?

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Evet. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, İçişleri Bakanı Karen Andrews ve Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, Djokovic'i sınır dışı edebilecek hukuki güce sahip. Avustralya basınında yer alan bilgilerde hükümet, bu kararı düşünüyor.

Djokovic için 3 yıllık yasak tehlikesi

Avustralya hükümetinin vize iptali kararı vermesi halinde Novak Djokovic'e 3 yıl ülkeye giriş yasağı da gelecek. Bu da, 34 yaşındaki sporcunun daha önce 9 kez kazandığı Avustralya Açık'a önümüzdeki 3 sezon katılamayacağı anlamına geliyor.

DJOKOVIC YALAN BEYANDA BULUNDU MU?

Avustralya Sınır Kuvvetleri'nin Djokovic'in vizesini iptal etme sebepleri arasında iki konu öne çıkıyor. Bunların birincisi, aşısız olan Djokovic'in 'tıbbi muafiyet' talep ederken 16 Aralık'ta pozitif çıkan koronavirüs test sonucunu sunması, ikincisi ise vize başvurusunda 'Avustralya'ya gelmeden önceki 14 günlük süre zarfında başka bir ülkede bulundunuz mu?' sorusunda 'Hayır' cevabının işaretlenmesi.

Djokovic, bugün yaptığı açıklamada bu iki konuya da değindi.

Bu iki konuyu detaylarıyla ele alacak olursak;

1- Pozitif test bilmecesi

16 Aralık'a pozitif test veren Djokovic, 17 ve 18 Aralık'ta çeşitli etkinliklere katılıyor

Mahkeme itiraz belgelerinde Djokovic'in 16 Aralık'ta yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığı bilgisi yer alıyor. Sırp raket, koronavirüs geçirdiği ve antikor ürettiği için tıbbi muafiyetle ülkeye girebiliyor.

Ancak; 16 Aralık'a yaptırdığıPCR testi pozitif çıkan Djokovic'in 17 Aralık'ta Sırbistan Posta Teşkilatı'nda kendisi adına yapılan posta pulunun tanıtım etkinliğine katıldığı, ardından da Djokovic Tennis Center'da genç tenisçilerle vakit geçirdiği sosyal medya paylaşımlarından ortaya çıkıyor. Dünya 1 numarası, bu etkinliklerin tamamında maskesiz ve kalabalık içerisinde.

Djokovic'in 18 Aralık'a ise ünlü Fransız spor yayın kuruluşu L'Equipe'e röportaj verdiği ve aynı ekiple fotoğraf çekimine katıldığı da ortaya çıkıyor.

Veritabanında pozitif test tarihi 26 Aralık gözüküyor

Djokovic'in 16 Aralık'ta yaptırdığı ve 17 Aralık akşamı pozitif sonuç aldığını ifade ettiği PCR testi tarihinin dijital ortamdaki sertifikasında 26 Aralık olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Djokovic'in bu konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"14 Aralık’ta Belgrad’da bir basketbol maçına katıldım ve ardından birkaç kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Hiçbir Covid semptomum olmamasına rağmen, 16 Aralık’ta hızlı bir antijen testi yaptırdım bu da negatifti ve dikkatli olmak adına aynı gün resmi ve onaylı bir PCR testi de yaptırdım. Ertesi gün Belgrad’da çocuklara ödül vermek için bir tenis etkinliğine katıldım ve etkinliğe gitmeden önce hızlı bir antijen testi yaptırdım ve sonuç negatifti. Asemptomatiktim ve iyi hissediyordum ve etkinlik sonrasına kadar pozitif bir PCR testi sonucu bildirimi almadım.

Ertesi gün, 18 Aralık’ta, uzun süredir devam eden L’Equipe röportajı ve fotoğraf çekimi sözümü yerine getirmek için Belgrad’daki tenis merkezimdeydim. L’Equipe röportajı hariç diğer tüm etkinlikleri iptal ettim. Gazeteciyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğim için devam edip röportajı yapmak zorunda hissettim. Ancak fotoğrafımın çekildiği süre dışında sosyal mesafeyi koruduğumdan ve maske taktığımdan emin oldum. Röportajdan sonra kendimi izole etmek için eve gittim. Bunu bir muhakeme hatası olarak görüyorum. O röportajın tarihini yeniden planlamam gerekirdi."

2- 14 gün içinde başka ülkeye seyahat

Mahkemede yer alan belgelerde Novak Djokovic'in Avustralya'ya vize almak için doldurduğu formda yer alan "14 gün öncesine kadar başka bir ülkeye seyahat ettiniz mi?" sorusuna 'Hayır' cevabı verdiği görülüyor. Ancak yine sosyal medya paylaşımlarında ortaya çıkıyor ki 25 Aralık'ta ünlü hentbolcu Petar Djordjic ile birlikte olan Djokovic, 2 Ocak'ta İspanya'nın Marbella kentinde antrenman yaparken görülüyor. Djokovic, Avustralya'ya ise 5 Ocak'ta iniş yapıyor.

34 yaşındaki dünya 1 numarası, açıklamasında bu konuya ilişkin şu ifadeleri kullanıyor: Seyahat beyannamesinde bir insani hata yaşandı. Kasıtlı yapılan bir şey değil. O belgeyi ekibimden bir kişi doldurdu. Bu hata için özür dilerim. Bu konuya ilişkin Avustralya gükümetine ek bilgiler sağladık. Konu hakkında daha fazla yorum yapmayacağım.

*Grafik: Harun Elibol

Sırbistan Başbakanı: Kuralları ihlal etmiş

Djokovic'in koronavirüs taşıdığı günde etkinliklere katılmasıyla ilgili konuşan Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic; "Görüldüğü üzere burada ciddi bir kural ihlali var" dedi.

DJOKOVIC İÇİN HAPİS CEZASI RİSKİ VAR MI?

Djokovic'in 'insani hata' olarak nitelendirdiği seyahat beyannamesi konusu ve koronavirüs test sonucunu yanlış bildirmek, Sırp raketin başına sanılandan çok büyük bir çorap örebilir. Avustralya basınının iddialarına göre ülkenin yasalarında yalan beyanın cezası 5 yıl hapis. Hükümetin gerekli adımları atması halinde Djokovic'in böyle bir cezayla karşılaşabileceği belirtiliyor.

DİĞER TENİSÇİLER, DJOKOVIC'İN DURUMU İÇİN NELER DEDİ?

Avustralya Açık'ın başlamasına günler kala, bütün gözler Novak Djokovic'e çevrilmişken diğer tenisçiler de hazırlık turnuvalarında veya Avustralya Açık yerleşkesinde dev turnuvanın hazırlıklarına devam ediyor.

Bazı tenisçiler, Djokovic'in içinde bulunduğu durumla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Andy Murray: Bence herkes olanları şaşkınlıkla izledi. Bununla ilgili 2 şey söyleyeceğim. Öncelikle umarım Novak iyidir. Onu iyi tanıyorum ve onunla her zaman iyi bir ilişkim oldu. İkincisi, tenis için gerçekten hiç iyi bir durum değil, ilgili hiç kimse için iyi olduğunu düşünmüyorum.

Rafael Nadal: Bu konuda konuşması gereken adalettir. Bazı konularda Djokovic ile hemfikir olmayabilirim ama adalet sözünü söyledi. Ticari açıdan en iyi oyuncuların kortta rekabet etmesi tenis adına daha iyi.

Marton Fucsovics: Djokovic sporumuzun en iyisi, Melbourne'de 9 kez kazandı, burada olmayı hak eder. Ama insan sağlığı her şeyden önemli, aylar önce herkesin aşı olması gerektiğine dair kurallar konuldu ve Djokovic bunu yapmadı. Bu açıdan, burada olmaya hakkı olduğunu düşünmüyorum.

Joao Sousa: İnandığı şey için savaşmasına saygı duyuyorum ve Avustralya'da yaşadıklarına anlayışla bakabiliyorum, ancak aşısız tek oyuncu olarak buraya gelmesi biraz bencilce. Biz oyuncuların bunu kabul etmesi zor. Aşı olmak istemeyen oyuncular vardı ama kural buydu.