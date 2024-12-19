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Ortalığı karıştıran paylaşım: 'Victor Osimhen havalimanı satın aldı'

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#GALATASARAY#Victor Osimhen#Victor Boniface
Ortalığı karıştıran paylaşım: Victor Osimhen havalimanı satın aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 13:05

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'i etiketleyerek bir havalimanı satın aldığını iddia eden Victor Boniface'in paylaşımı ortalığı karıştırdı. Gerçek daha sonra ortaya çıktı...

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Sezon başında Napoli'den Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen sergilediği performansın haricinde her yaptığıyla gündem olmayı başarıyor.

Son olarak Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında mücadele ettiği maçta sakatlık geçiren Victor Osimhen, bir sornaki hafta Trabzonspor maçının son anlarında oyuna girmişti.

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Sarı kırmızılı forma altında oynadığı her maçta fark yaratmayı başaran Nijeryalı santrfor, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

'HAVALİMANI SATIN ALDI'

Geçtiğimiz günü akşam saatlerinde Osimhen'in milli takımdan arkadaşı olan ve Bayer Leverkusen'de forma giyen Victor Boniface'ın yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Boniface, 'Büyük adam havaalanı satın aldı. Tebrikler kardeşim' ifadelerini kullanarak Osimhen'i etiketledi.

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Görenleri şaşkına çeviren olay sonrası 26 yaşındaki yıldızın bir havalimanı satın aldığı iddiası yankılandı.

GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Herkes, Osimhen'in gerçekten havalimanı satın aldığını düşünürken, gerçek daha sonra ortaya çıktı. Bunun Boniface tarafından yakın arkadaşı Osimhen'e yapılan bir şaka olduğu öğrenildi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Bonservisi Napoli'de bulunan Victor Osimhen'i temelli kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da ise görüşmeler devam ediyor. Nijeryalı forvet için para hesabına koyulan sarı kırmızılılar, transfer için çare arıyor.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk için düzenlenen bir basın toplantısında Victor Osimhen'in bonservisi için çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Önlerinde uzun bir süre olduğunu ve ilerleyen dönemde bu konuyu dikkate alacaklarını ifade eden Özbek, "Galatasaray Futbol Takımı başarılı bir sezon geçiriyor. Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Performansı da gayet yerinde. Galatasaray'ın geleceğini bundan sonraki yapılanması için önümüzde uzun bir süre var. O zaman dikkate alacağız" demişti.

 

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#GALATASARAY#Victor Osimhen#Victor Boniface

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