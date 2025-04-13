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Orkun Kökçü'nün yıldızlaştığı maçta Benfica liderliği Sporting'e devretti! Kerem Aktürkoğlu...

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#Benfica#Orkun Kökçü#Kerem Aktürkoğlu
Orkun Kökçünün yıldızlaştığı maçta Benfica liderliği Sportinge devretti Kerem Aktürkoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 22:42

Portekiz Ligi'nin 29. haftasında Benfica, sahasında Arouca ile 2-2 berabere kaldı.

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Benfica, Portekiz Ligi'nin 29. haftasında taraftarının önünde Arouca ile karşı karşıya geldi. 

Estadio da Luz'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, İkinci yarıda Orkun Kökçü, 60. dakikada perdeyi açtı. Aoruca ise 72'de Güven Yalçın'ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Mücadelenin son bölümünde Pavladisi 80'de Benfica'yı tekrar öne geçirdi. Konuk ekip 90+5'te Weverson'un golüyle maçın skorunu belirlerken taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

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Öte yandan milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu, Benfica adına 89 dakikada sahada kaldı. Orkun kökçü ise 90 dakikada oynarken, 1 gol - 1 asist katkısı sağladı.

Benfica, bu sonucun ardından puanını 69'ya yükseltti ancak liderliği ezeli rakibi Sporting'e kaptırdı. Arauca ile puanını 30 yaptı ve haftayı 12. basamakta kapattı.

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Ligde gelecek hafta Benfica, deplasmanda Vitoria Guimaraes ile karşılaşacak. Arouca ise sahasında Estrela'yı konuk edecek.

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#Benfica#Orkun Kökçü#Kerem Aktürkoğlu

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