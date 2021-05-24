Orkun Kökçü'nün EURO 2020 hayali! "İnşallah o kadroda yer alırım"

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Orkun Kökçü, Antalya'ya geldi.



Hollanda ekibi Feyenoord'da forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu, akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na ulaştı.

Orkun Kökçü, güçlü bir takımla EURO 2020'ye gideceklerini belirterek, "Bizim takım çok güçlü, çok iyi arkadaşlarım ve ağabeylerim var. Ortam çok güzel, grup maçlarına iyi bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah gruptan çıkmak istiyoruz. Bunu yaşamak bir hayal. Gençken bunu hayal ediyordum, inşallah o kadroda da yer alırım. Genç oyuncular olarak kendimizi şampiyonada göstermek istiyoruz. Umarım iyi bir turnuva olur. Milli forma ile her şeyi vermek istiyorum. Takımla güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. İnşallah gruptan çıkarız ve güzel yerlere geliriz." ifadelerini kullandı.

Feyenoord'da geçirdiği sezonu da değerlendiren genç futbolcu, "Sezon zor başladı ama iyi şekilde bitirdik. Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ettik, orada yer alacağız. Zor başladı, önce kendi performansım çok iyi değildi, sakatlık yaşadım. Sonra iyi çalıştım ve sezonu da iyi bitirdim." şeklinde konuştu.

Orkun Kökçü, kariyer planıyla ilgili gelen bir soruya ise, "Şu an milli takımdayım, bir tek burası için motive oldum. Transfer işleri babamda kalıyor. Milli takıma konsantre olmak istiyorum." yanıtını verdi.