Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a transferinde tüm detaylar ortaya çıktı! Türk futbol tarihine geçecek bonservis bedeli, sözleşme süresi ve forma numarası belli oldu

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Beşiktaş, bir süredir transferi için yoğun çaba gösterdiği milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak üzere.

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Serdal Adalı, önce Orkun'la ardından da Portekiz'e giderek Benfica ile el sıkıştı.

Portekiz gazetesi A BOLA, Türk futbol tarihine geçecek transferin detaylarını açıkladı.

BONSERVİS BEDELİ 30 MİLYON EURO!

A BOLA'nın haberine göre; Beşiktaş ile Benfica, Orkun Kökçü'nün transferi için 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

Transfer Beşiktaş'ın Finansal Fair Play kurallarına uyumu için formalite gereği bir yıllık kiralama ardından 30 milyon euroluk zorunlu satın alma şeklinde gerçekleşecek.

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TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI OYUNCUSU OLACAK

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon En-Nesyri’yi 19.5 milyon euro karşılığında renklerine bağlayarak Süper Lig tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmişti.

Orkun Kökçü, Beşiktaş'a transferinin belirtilen şartlarda gerçekleşmesi durumunda, En-Nesyri’yi geride bırakarak Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak.

MAAŞI VE SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Portekiz gazetesi, Beşiktaş'ın Orkun Kökçü ile yıllık 5 milyon eurodan 5 senelik sözleşme için anlaştığını ve bu meblağın Benfica'da kazandığının çok üzerinde olduğunu iddia etti.

10 NUMARALI FORMAYI GİYECEK, KAPTAN OLACAK!

Haberde Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı giyeceği belirtilirken, milli futbolcunun siyah-beyazlılarda büyük olasılıkla takım kaptanı da olacağı ifade edildi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN BENFICA KARİYERİ: 98 MAÇTA 41 GOLLÜK KATKI

İki sezon önce alt yapısından yetiştiği Feyenoord'dan yaklaşık 30 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü, Portekiz ekibinde 98 maça çıkarken 19 gol atıp 22 de asist üreterek 41 gole doğrudan katkı sağladı.

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24 yaşındaki milli orta saha Benfica'da 1 Portekiz Lig kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası zaferi yaşadı.