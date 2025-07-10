Orkun Kökçü'nün babasından Hürriyet'e özel açıklamalar: 'Yeter ki kulüpler anlaşsın, Orkun gelmeye hazır!'

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Beşiktaş'ın gündemindeki Orkun Kökçü’nün babası Halis Kökçü, siyah beyazlı takımın Feyenoord günlerinde de oğluna talip olduğunu ancak “Daha iyisini bulduk” diye vazgeçtiğini söyledi.

Hürriyet’e konuşan Halis Kökçü “Oğlum Feyenoord’da oynarken Beşiktaş Kulübü’nden yönetici Erdal Torunoğulları ile görüşmüştük. Ardından dönemin Kulüp Direktörü Serkan Reçber geldi, konuştuk anlaştık ama o dönem kulübü yönetenler, paranın başındakiler istekli davranmadılar. Oğlumdan daha iyisini bulduklarını belirttiler” dedi.

"KARARI BENFICA VERECEK"

Kökçü şöyle devam etti: “Biz özü sözü bir, mert insanlarız. Bu nedenle Türk Milli Takımı’nı seçtik. Oğlum da hep açık oldu. Beşiktaş’la ilgili net açıklamalar yaptı, yüreğindeki sözleri sarf etti. Şu anda Benfica ile sözleşmesi sürüyor. ‘Beşiktaş istiyor’ diyorlar, haberler çıkıyor. Kim talip olursa Benfica ile bonservis için görüşecekler. Benfica, Orkun için Feyenoord’a 29.7 milyon Euro bonservis ödedi. Onlar da haklı olarak zarar etmek istemeyeceklerdir. Orkun Kökçü için kararı Benfica verecek. Ben oğlumun transfer işlerine karışmıyorum.

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O DÖNEM 1 MİLYON EURO VERMEDİLER

"Biz geçmişte Beşiktaş’a her türlü yakınlığı gösterdik. Benfica talip olunca ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Bu arz talep meselesidir. Oğlum geçmişte Beşiktaş’a gelmek istediğine dair mesajlar vermişti. Şimdi de olursa elbette seviniriz. Tabii ki bonservis sonunun çözülmesi gerek. Başka talipler olduğu da söyleniyor."

Beşiktaş’ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları, Orkun Kökçü ile Feyenoord’da iken sözleşme konusunda tüm anlaşmaları yapmış fakat 1 milyon euro bonservis ücreti yönetim tarafından kabul edilmemişti.

"ORKUN TRANSFERİNİ HAFTA SONUNA KADAR ÇÖZMEYİ PLANLIYORUZ"

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, “Orkun Kökçü transferini hafta sonuna kadar çözmeyi planlıyoruz” dedi. Taraftarı heyecanlandıracak iki takviye daha yapacaklarını belirten Kılıç, “Başkanımız, transfer konusunda çok tecrübeli. Kendisi Portekiz’de. ‘Bir futbolcuyu alacağım’ diyorsa, mutlaka alır. Çok iyi transferler devam edecek. Takımımızı gençleştiriyoruz. Beşiktaş, şampiyonluğa oynayacak ve şampiyonluğun en büyük adayı olacak” dedi.

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