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Orkun Kökçü'nün asist yaptığı, Kerem Aktürkoğlu’nun da oynadığı Boca Juniors Benfica maçında olay çıktı! 3 kırmızı kart 4 gol

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#FIFA Dünya Kulüpler Kupası#Boca Juniors#Benfica
Orkun Kökçünün asist yaptığı, Kerem Aktürkoğlu’nun da oynadığı Boca Juniors Benfica maçında olay çıktı 3 kırmızı kart 4 gol
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 09:54

FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda A Milli Futbol Takımı’mızın yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün da formasını giydiği Benfica, Arjantin devi Boca Juniors ile karşı karşıya geldi. 2-2’lik eşitlikle biten mücadeleye yaşanan olaylar damga vurdu. Orkun Kökçü Benfica adına asist üretti. İşte kıran kırana geçen maçta yaşananlar…

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors, Portekiz ekibi Benfica ile kozlarını paylaştı.

Hard Rock Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Boca Juniors'un golleri, 21. dakikada Miguel Merentiel ve 27. dakikada Rodrigo Battaglia'dan geldi.

Benfica'nın gollerini ise 45+3. dakikada penaltıdan Angel Di Maria ve 84. dakikada Nicolas Otamendi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da Kulüpler Dünya Kupası'na 1'er puanla başladı.

Boca Juniors bir sonraki maçında Bayern Münih ile, Benfica ise Auckland ile karşılaşacak.

Orkun Kökçünün asist yaptığı, Kerem Aktürkoğlu’nun da oynadığı Boca Juniors Benfica maçında olay çıktı 3 kırmızı kart 4 gol

MİLLİLER YEDEK BAŞLADI

Mücadeleye milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinde başladı.

İLK KIRMIZI KART: GERGİNLİK ARTTI

Boca'da Ander Herrera, yaşadığı sakatlık sonrası 20. dakikada yerini Tomas Belmonte'ye bıraktı. Herrera, 45. dakikada kenarda Meksikalı hakem Cesar Ramos'a yaptığı itiraz sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.

Orkun Kökçünün asist yaptığı, Kerem Aktürkoğlu’nun da oynadığı Boca Juniors Benfica maçında olay çıktı 3 kırmızı kart 4 gol


BOCA'DAN HIZLI BAŞLANGIÇ

Maça etkili başlayan Boca, 21. dakikada golü buldu. Lautaro Blanco'nun soldan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topa dokunuşunu yapan Miguel Merentiel ağları havalandırdı. 27. dakikada ise ceza sahasına yapılan ortada Rodrigo Battaglia kafayla ağları havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi.

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Orkun Kökçünün asist yaptığı, Kerem Aktürkoğlu’nun da oynadığı Boca Juniors Benfica maçında olay çıktı 3 kırmızı kart 4 gol



DI MARIA FARKI 1'E İNDİRDİ

Mücadelenin 44. dakikasında VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Ramos, Boca Juniors ceza sahası içinde Carlos Palacios'un Nicolas Otamendi'ye müdahalesinde faulü belirleyerek sahaya döndü ve penaltıyı işaret etti. Benfica'da Angel Di Maria, penaltıda topun başına geçerken 45+3. dakikada farkı 1'e indiren golü attı.

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Orkun Kökçünün asist yaptığı, Kerem Aktürkoğlu’nun da oynadığı Boca Juniors Benfica maçında olay çıktı 3 kırmızı kart 4 gol

MÜCADELE SIK SIK DURDU

Müsabakanın 61. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Bruma'nın yerine; Orkun Kökçü de Renato Sanches'in yerine oyuna girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da sert oynarken, faul nedeniyle oyun sık sık durdu. Boca Juniors ceza sahasında Andrea Belotti'nin Ayrton Costa'ya yaptığı müdahale sonrası hakem faul çalarken, Belotti'ye sarı kart gösterdi.

Orkun Kökçünün asist yaptığı, Kerem Aktürkoğlu’nun da oynadığı Boca Juniors Benfica maçında olay çıktı 3 kırmızı kart 4 gol



BELOTTI'YE KIRMIZI KART

VAR'ın potansiyel kırmızı kart incelemesi sonrası 2. kez VAR monitörüne gelen hakem Ramos, Belotti'nin tabanıyla rakip oyuncunun kafasına müdahalesini izledi ve sahaya dönerek direkt kırmızı kartla İtalyan futbolcuyu oyundan attı.

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Orkun Kökçünün asist yaptığı, Kerem Aktürkoğlu’nun da oynadığı Boca Juniors Benfica maçında olay çıktı 3 kırmızı kart 4 gol

ORKUN'DAN ASİST

84. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde Otamendi ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirdi. Bu golden 4 dakika sonra Boca'da Nicolas Figal, taç çizgisi üzerinde Florentino'ya yaptığı sert faulle kırmızı kart gördü. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmazken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Orkun Kökçünün asist yaptığı, Kerem Aktürkoğlu’nun da oynadığı Boca Juniors Benfica maçında olay çıktı 3 kırmızı kart 4 gol

KEREM SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Mücadele esnasında yaşanan büyük gerilim, mili futbolcumuz Kerem Aktüroğlu'na da yansıdı. Rakibinin sürekli hakemle konuşması ve şikayet etmesine sinirlenen yıldız futbolcu, tepkisini gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu rakibini eliyle iterken, Belmonte kendisini abartılı bir şekilde hakemin yanında yere bıraktı.

İlk önce Belmonte'nin Kerem'e gelerek koluyla bir tepki gösterdiği de kamera açılarından fark edildi.

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Orkun Kökçünün asist yaptığı, Kerem Aktürkoğlu’nun da oynadığı Boca Juniors Benfica maçında olay çıktı 3 kırmızı kart 4 gol



İŞTE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Chelsea 2-0 Los Angeles FC
Flamengo 2-0 ES Tunis

 

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#FIFA Dünya Kulüpler Kupası#Boca Juniors#Benfica

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