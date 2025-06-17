Orkun Kökçü'nün asist yaptığı, Kerem Aktürkoğlu’nun da oynadığı Boca Juniors Benfica maçında olay çıktı! 3 kırmızı kart 4 gol

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors, Portekiz ekibi Benfica ile kozlarını paylaştı.
Hard Rock Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Boca Juniors'un golleri, 21. dakikada Miguel Merentiel ve 27. dakikada Rodrigo Battaglia'dan geldi.
Benfica'nın gollerini ise 45+3. dakikada penaltıdan Angel Di Maria ve 84. dakikada Nicolas Otamendi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte her iki takım da Kulüpler Dünya Kupası'na 1'er puanla başladı.
Boca Juniors bir sonraki maçında Bayern Münih ile, Benfica ise Auckland ile karşılaşacak.
MİLLİLER YEDEK BAŞLADI
Mücadeleye milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinde başladı.
İLK KIRMIZI KART: GERGİNLİK ARTTI
Boca'da Ander Herrera, yaşadığı sakatlık sonrası 20. dakikada yerini Tomas Belmonte'ye bıraktı. Herrera, 45. dakikada kenarda Meksikalı hakem Cesar Ramos'a yaptığı itiraz sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.
MÜCADELE SIK SIK DURDU
Müsabakanın 61. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Bruma'nın yerine; Orkun Kökçü de Renato Sanches'in yerine oyuna girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da sert oynarken, faul nedeniyle oyun sık sık durdu. Boca Juniors ceza sahasında Andrea Belotti'nin Ayrton Costa'ya yaptığı müdahale sonrası hakem faul çalarken, Belotti'ye sarı kart gösterdi.
ORKUN'DAN ASİST
84. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde Otamendi ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirdi. Bu golden 4 dakika sonra Boca'da Nicolas Figal, taç çizgisi üzerinde Florentino'ya yaptığı sert faulle kırmızı kart gördü. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmazken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
KEREM SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Mücadele esnasında yaşanan büyük gerilim, mili futbolcumuz Kerem Aktüroğlu'na da yansıdı. Rakibinin sürekli hakemle konuşması ve şikayet etmesine sinirlenen yıldız futbolcu, tepkisini gösterdi.
Kerem Aktürkoğlu rakibini eliyle iterken, Belmonte kendisini abartılı bir şekilde hakemin yanında yere bıraktı.
İlk önce Belmonte'nin Kerem'e gelerek koluyla bir tepki gösterdiği de kamera açılarından fark edildi.