Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu sözleri: 'Benfica'ya gelmesi çok iyi oldu'

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Orkun Kökçü, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu'nda İzlanda ile yarın oynanacak maç öncesi Laugardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

A Milli Takım forması giyen Orkun Kökçü, İzlanda karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Yapılan uzun yolculuğa değinen genç futbolcu, "Uzun bir yolculuk oldu, saat farkı da var. Burası bayağı soğuk ama bunlar bahane değil. Yüzde yüz hazırız. Dünya Kupası için konuşuyoruz. Gayet iyi Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bunun devamını getirmek istiyoruz." dedi.

"KEREM İYİ BİR İNSAN"

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmasını değerlendiren yetenekli isim, "Kerem'in gelmesi ikimiz açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Kerem muhteşem bir oyuncu ve iyi bir insan. Milli takım hissi gibi oldu benim için. Zeki de var. 3 Türkçe konuşan grubu yaptık. Performansa bakarsak benim için de iyi oldu. İnşallah devamı gelir. Daha da güzel sonuçlar, performanslar elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

MAÇ TAKVİMİ

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Son olarak sıkışık fikstürü değerlendiren Orkun Kökçü, "Ben genç bir oyuncuyum. 23 yaşındayım. Benim için maçlar pek ağır olmuyor. Maçlar oynadıkça kendimi hazır hissediyorum. Hemen hemen her maçta oynuyorum, benim için daha iyi oluyor. Daha da zorlanacak şartlar var ama benim için iyi bir şey aslında." sözlerini sarf etti.