Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta forma giyen ve takımın kaptanlığını yapan Orkun Kökçü, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Orkun Kökçü, Sofascore'a yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan ayrılma niyetinin olmadığını vurguladı.

İşte Orkun Kökçü'nün sözleri;

Taraftarlarımız Beşiktaş'ı sürekli kazandığı için sevmiyor. Onlar için önemli olan sahada her şeyimizi vermemiz. Bunu gördüklerinde mutlu oluyorlar. Elbette Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte galibiyetler ve kupalar da gerekiyor. Şu anda sahada iyi mücadele ediyor ve güzel sonuçlar alıyoruz. Bence taraftarımız şimdilik mutlu ama hala gelişmemiz gereken noktalar var. Çok daha iyisini yapabiliriz.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş'ta oynuyorsan, her zaman şampiyonluk için oynarsın. Yani, 'Tamam, bu sene biraz daha az iddialıyız' diyemezsin. Hedef her zaman ligde şampiyon olmak, kupayı kazanmak ve Avrupa'da iyi oynamak. Bizim hedefimiz de bu. Bence bu takım kupa kazanabilir.

Haberin Devamı

AYRILMAK GİBİ BİR HEDEFİM YOK

Beşiktaş'tan ayrılmak gibi bir hedefim yok. Tek hedefim burada başarılı olmak ve çok kupa kazanmak çünkü bu kulüp de taraftar da bunu hak ediyor. Hedefim, kulüpte öyle bir yere gelmek ki 20-30 yıl sonra kimse beni unutmasın. Beni hep olumlu şekilde hatırlasınlar.

BENİM İÇİN SADECE BİR KULÜP DEĞİL

Feyenoord'la şampiyon olmak, Benfica'ya transferim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp gol atmak... Gurur duyduğum çok an var ama en gurur duyduğum an Benfica'dan buraya transfer olduğum süreç. Taraftar da biliyor ki Beşiktaş için her şeyimi vereceğim; çünkü Beşiktaş benim için sadece bir kulüp değil, benim hayatım.