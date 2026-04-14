×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Orkun Kökçü'den Beşiktaş'a 'Avrupa' hediyesi

Güncelleme Tarihi:

Orkun Kökçüden Beşiktaşa Avrupa hediyesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 11:48

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Orkun Kökçü, ligin 2. yarısındaki performansıyla adeta dudak uçuklattı. Orkun, sezon sonu için kendisine ödenen bonservisin hakkını verdi.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın sezon başında büyük bir operasyonla kadrosuna kattığı ve Siyah-Beyazlılar’ın tarihteki en pahalı transferi olan Orkun Kökçü (25 milyon Euro), 2026 yılında kalitesini tam anlamıyla ortaya koyuyor. 25 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında skor konusunda sessiz kalsa da 2026’yla birlikte adeta kendini buldu.

ÖNEMLİ BİR YOL AÇTI

Şu ana kadar lig ve kupada 8 gol 9 asist üreten yıldız futbolcu, kötü bir sezon geçiren ve ilk yarıda sıralamada altlarda olan Beşiktaş’ın ilk 4 içinde kalarak Avrupa bileti alması konusunda önemli bir yol açtı.

 

Haberin Devamı

Ligin ikinci yarısında skorer kimliğiyle ön plana çıkan Milli oyuncu, ocak ayından bu yana forma giydiği 14 maçta 8 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

12 MAÇI DA KAYBETMEDİ

Orkun Kökçü, ocak ayından bu yana biri kupada olmak üzere 8 kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 5 de gol pası verdi. Beşiktaş, bu sezon Orkun Kökçü’nün skor katkısı yaptığı 12 maçı da kaybetmedi. Siyah-Beyazlılar, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

 

 

 

 

BAKMADAN GEÇME!