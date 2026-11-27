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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Doğan Alemdar, Salih Özcan ve Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.

DOĞAN ALEMDAR: BAŞARILI DA BAŞARISIZ DA OLSAM HEP ÇALIŞTIM

Taraftarlarımızın yaşadığı kabul edilebilir değil. Yaşadıklarını bize de anlattılar. Sahada biz futbol oynuyoruz ama onlara geçmiş olsun demek istiyorum. İkinci olarak da tüm Türkiye halkının desteğini hissettik teşekkür ederiz. Maça gelecek olursak bence istediğimiz oyun ilk yarıda oynayamadık ama ikinci yarıda kendimizi gösterdik. Beşiktaş bizim mutluluğumuz.

Kendim için kolay konuşamam ama şöyle söyleyeyim çalışmaya inanıyorum. Başarılı da başarısız da olsam hep çalıştım.

SALİH ÖZCAN: MİLLİ MESELE OLDU

Bu maç milli mesele oldu. Özgüvenli maça girmeye çalıştık. Taraftarlarımıza çok teşekkür etmemiz lazım. Kazandığımız için mutluyuz.

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Taraftarlarımıza geçmiş olsun. Bu galibiyet onlara armağan olsun.

ORKUN KÖKÇÜ: KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Taraftarlarımıza geçmiş olsun. Burada yaşananlar kabul edilebilir değil. Tam neler oldu bilmiyorum ama doğru olmadığını biliyorum. Türkiye'deki kulüplere teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli çünkü dün de yaşadığımız şeyler üzerine çok stresli geçti iki gün. Gönül isterdi İstanbul'da oynayalım maçı. Bu destek bizim için çok önemli.

Gerçekten yaşananlardan etkilendik ama Allah'a şükür kazanabildik. Penaltı kaçırdım insan üzülüyor ama maç da devam ediyor. Benim için aslında kolay bir pozisyonu da atamadım. Başıma bu maçta ne gelebiyorsa geldi ama çok şükür golle tamamlayabildim. Vlahovic'in hep parlamasını istiyorum. O da benim için aynısını istiyor. Şimdi derbiye odaklanacağız.