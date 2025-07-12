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Orkun Kökçü ve Peters, Beşiktaş'a imzaya geliyor!

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#Transfer#Orkun#Peters
Orkun Kökçü ve Peters, Beşiktaşa imzaya geliyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 07:00

Benfica’nın Türk yıldızı Orkun Kökçü’yü zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak için Portekiz kulübü ile 25+5 milyon Euro’ya el sıkışan Kartal, Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker Peters’ı son anda bir aksilik çıkmazsa bugün İstanbul’a getirecek.

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Transferde hız kesmeyen Beşiktaş, David Jurasek ve Tammy Abraham’ın ardından iki transferi daha bitirme aşamasına getirdi. Siyah beyazlılar bir süredir görüşme halinde oldukları Benfica’nın Türk yıldızı Orkun Kökçü transferini dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirirken, Fenerbahçe’nin de gündeminde olan ancak tercihini Kartal’dan yana kullanan Kyle Walker Peters transferinde de mutlu sona çok yaklaştı.

ORKUN 1+4 YILLIK İMZA ATACAK

Beşiktaş Başkanı Serdal teklif gelmesi durumunda gönderilecek. Adalı’nın devreye girmesiyle Benfica Kulübü ile varılan anlaşmayla Orkun zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacak. 1+4 yıllık anlaşma imzalanacak olan milli futbolcu bu sezon kiralık oynayacak, sezon sonunda bonservisi alınacak ve Portekiz kulübüne 25+5 milyon Euro ödenecek. Siyah beyazlılar milli yıldız için dün akşam KAP’a yapılan bildirimde, “Orkun Kökçü’nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

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Gözden KaçmasınSon Dakika: Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini KAPa bildirdiSon Dakika: Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini KAP'a bildirdi!Haberi görüntüle

PETERS 3 YILIK SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİ

Orkun'u imza aşamasına getiren Başkan Adalı, daha sonra Southampton ile sözleşmesi temmuz başında sona eren Peters için devreye girerken, 3 senelik anlaşmaya varılan 28 yaşındaki Jamaika asıllı İngiliz oyuncuya imza parası ile birlikte yıllık 3.5 milyon Euro ücret ödeneceği ifade edildi. Peters, geçen sezon Southampton’da 35 maçında tamamında ilk 11’de yer alıp 2 asistlik performans ortaya koydu. Beşiktaş’ın Orkun ve Peters’ı bugün İstanbul’a getireceği ve imzaların da atılacağı öğrenildi.

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#Transfer#Orkun#Peters

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