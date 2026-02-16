×
Futbol Haberleri

Orkun Kökçü, üst üste 5. maçı da boş geçmedi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 07:00

Beşiktaş'ın Benifica'dan aldığı milli futbolcu son haftalara damgasını vurdu. Siyah beyazlı takımın kaptanı Eyüpspor maçı ile başlayan seride Süper Lig’de dört, kupada bir gol attı. Orkun kariyerinde ilk kez ligde dört maçlık bir seri yakaladı.

Beşiktaş kariyerine beklentilerin altında başlayan Orkun Kökçü ilk devrede hiç gol atamazken, 2 kez kırmızı kart görüp takımını eksik bırakırken bu döneminde sadece 3 asistlik katkı verebildi.

Ancak Orkun ikinci devreye müthiş başladı. İlk olarak ikinci yarının ilk lig maçında Eyüpspor maçında siyah beyazlı forma altında ilk golünü atan Orkun ardından Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Kocaelispor ve yine ligde Alanyaspor maçlarında gol sevinci yaşarken dün Başakşehir karşılaşmasında Hyeon-gyu Oh’un mükemmel topuk pası sonrası takımını 2-1 öne geçirdi.

8 GOLE KATKI VERDi

Milli futbolcu kariyerinde ilk kez ligde 4 maçlık bir seri yakaladı. İlk devrenin son haftası Kayseri maçında asist yapan Orkun böylece son 6 resmi maçta da skor katkısı verdi. Orkun bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.

