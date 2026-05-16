Orkun Kökçü: Taraftarımızdan özür diliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 00:43

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Orkun Kökçü'nün sözleri;

İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun oldu. İkinci yarıda daha enerjik ve istekli oynadık. Beraberliği yakaladık. Başka şanslarımız da vardı. Maçı kazanabilirdik, kaybedebilirdik de.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Son maç, belliydi son maç olduğu. Bu sezon için taraftarımızdan özür diliyoruz. Hem de teşekkür ediyorum. Her koşulda bize destek oldular. İnşallah gelecek sezon hedeflerimize ulaşacağız, yaklaşacağız. Elimizden geleni yapacağız.

ÖZÜR DİLİYORUZ

Tatil, Dünya Kupası... Kulüp futbolundan biraz uzaklaşacağız. Herkes dinlenebilir, kafasını toplayabilir. Özür diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Seneye görüşmek üzere.

