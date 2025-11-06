×
Orkun Kökçü suskunluğunu bozdu: 'Bazen çok fazla istemek, hata yapmanıza sebep olabiliyor!'

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 20:38

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta erken bir kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan ve 3-2'lik mağlubiyetin sorumlusu olarak gösterilen Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü suskunluğunu bozdu. Milli orta saha oyuncusu yaptığı yazılı açıklamada, "Bazen çok fazla istemek, hata yapmanıza sebep olabiliyor. Bu da bana önemli bir hatırlatma oldu" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde takımı 2-0 öndeyken 26. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan ve 3-2'lik mağlubiyetin baş sorumlusu olarak gösterilen Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, derbi sonrasındaki ilk açıklamasını yaparak suskunluğunu bozdu.

24 yaşındaki milli orta saha, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Beşiktaş Ailesi,

Birkaç gündür yaşananları içimde tartmak ve kendimle baş başa kalmak istedim. Beşiktaş formasını giymek sadece sahaya çıkmak değil, milyonların sorumluluğunu taşımak demektir. Bu bilinçle, yaşananlardan sonra hemen konuşmak yerine önce düşünmeyi tercih ettim.

Maalesef oyunun heyecanı ve duygusu içinde verdiğim karar takımımızı zor durumda bıraktı. Bunun üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum. Ancak aynı zamanda biliyorum ki futbol kolektif bir oyundur ve sonuçlar birçok faktörün birleşimidir. O gün bizim adımıza talihsizliklerin üst üste geldiği bir karşılaşmaydı. Elbette konuşulacak çok nokta var, örneğin o ana kadar sahada nasıl üstün bir oyun sergilediğimiz. Bu da aslında biz istediğimizde neler yapabileceğimizi gösteren güçlü bir İşaretti. Bazen çok fazla istemek, hata yapmanıza sebep olabiliyor. Bu da bana önemli bir hatırlatma oldu.

Zor bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Ama biz büyük bir aileyiz ve sorunlarımızı da bu ailenin içinde birlikte çözmeyi biliriz. Dışarıdan gelen seslere kulak asmadan, kendi içimizdeki bağa, birliğe ve inanca sarılarak yolumuza devam edeceğiz. Ben de, bu yaşananlardan çıkarımlarımı yaparak üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım.

Destek veren, eleştiren ve bu camianın büyüklüğünü bana bir kez daha hissettiren herkese teşekkür ederim."

