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Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!

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#Orkun Kökçü#Şampiyonlar Ligi#Benfica
Orkun Kökçü, Şampiyonlar Liginde haftanın 11ine seçildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 20:53

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

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UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçlarının en iyi 11'ini açıkladı.

Benfica'nın sahasında Monaco ile 3-3 berabere kalarak son 16 turuna yükseldiği maçta bir gol atan Orkun Kökçü'nün de yer aldığı kadro şu şekilde:

Kaleci: Kasper Schmeichel (Celtic)

Defans: Federico Valverde (Real Madrid), Ryan Flamingo (PSV), David Hancko (Feyenoord), Nuno Mendes (PSG)

Orta saha: Ardon Jashari (Club Brugge), Vitinha (PSG), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Chemsdine Talbi (Club Brugge), Kylian Mbappe (Real Madrid), Noa Lang (PSV)

 

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#Orkun Kökçü#Şampiyonlar Ligi#Benfica

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