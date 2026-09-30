Orkun Kökçü, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı'mızın Belçika ve İtalya ile oynayacağı maç öncesi Orkun Kökçü gelişmesi yaşandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre milli futbolcu, kadrodan çıkarıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldü.