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Orkun Kökçü, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

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#Orkun Kökçü#Milli Takım#Belçika
Orkun Kökçü, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 10:22

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Orkun Kökçü, Belçika ve İtalya ile oynanacak maç kadrosundan çıkarıldı.

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A Milli Futbol Takımı'mızın Belçika ve İtalya ile oynayacağı maç öncesi Orkun Kökçü gelişmesi yaşandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre milli futbolcu, kadrodan çıkarıldı.

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Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldü.

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#Orkun Kökçü#Milli Takım#Belçika

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