Orkun Kökçü, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

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A Milli Futbol Takımı'mızın Belçika ve İtalya ile oynayacağı maç öncesi Orkun Kökçü gelişmesi yaşandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre milli futbolcu, kadrodan çıkarıldı.
Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldü.