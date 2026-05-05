Orkun Kökçü: 'Konyaspor'a elenmek Beşiktaş'a yakışmıyor!'

Orkun Kökçü: Konyaspora elenmek Beşiktaşa yakışmıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 22:54

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Türkiye Kupası'ndan elendikleri Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında konuk ettiği Konyaspor’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMIYOR"

Skorun kendilerine yakışmadığını ifade eden Orkun Kökçü, "Tek hedefimiz kupaydı. Ne diyelim. Son 2 maç kaldı. Pek de diyecek bir şey yok. "Hemen maçın ardından bir şeyler söylemek kolay değil. Maçı değerlendiremedim kafamda. Konyaspor'a saygıyla söylüyorum; Konyaspor'a yarı finalde elenmek Beşiktaş camiasına yakışan şey değil. Farkındayız." dedi.

'TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ!' 

Taraftardan özür dileyen milli futbolcu, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Son iki maçı oynayacağız. Şu an pek bir şey diyemiyorum." şeklinde konuştu.

