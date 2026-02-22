×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Orkun Kökçü, Kocaeli deplasmanında yok!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Süper Lig
Orkun Kökçü, Kocaeli deplasmanında yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 22:11

Beşiktaş’ta Kaptan Orkun Kökçü, Göztepe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü maçın 66. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Kökçü, 24. haftada deplasmanda oynanacak Kocaelispor müsabakasında forma giyemeyecek.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Orkun Kökçü fırtınası: Yıllar sonra bir ilkBeşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası: Yıllar sonra bir ilk!Haberi görüntüle

Orkun Kökçü bu sezon ligde Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK mücadelelerinde sarı kart görmüştü.

Sezon içinde 2 kez de kırmızı kart sebebiyle formasından uzak kalan Orkun, 3. defa bir maçta cezalı olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!