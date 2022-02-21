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Orkun Kökçü kimdir? İşte Orkun Kökçü'nün biyografisi

#Orkun Kökçü#Orkun Kökçü Kimdir
Orkun Kökçü kimdir İşte Orkun Kökçünün biyografisi

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Feyenoord formasıyla ligde çıktığı son 4 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı. Son haftalarda formda olan Kökçü, bu sezon 6 gol, 8 asistlik performansı ile dikkat çekiyor. Bu gelişmelerin ardından Orkun Kökçü'nün biyografisi merak konusu oldu. Peki, Orkun Kökçü kimdir?

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Kariyerinin ilk yıllarında Hollanda U19 Milli Takımı'nda da görev alan orta saha oyuncusu, 2019 yılından itibaren Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giymeye başladı. Ay-yıldızlı forma ile 13 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 kez fileleri havalandırdı. İşte, Orkun Kökçü'nün biyografisi...

Orkun Kökçü 29 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı. 17 Eylül 2018'de KNVB Kupası'nın ilk turunda VV Gemert karşısında 4-0 galibiyetle ayrıldıkları maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinci golünü attı. Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı ve oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve birde asist yaparak skora katkıda bulundu. 10 Nisan 2019'da, Feyenoord'taki sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

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Hollanda U-17, U-18 ve U-19 millî takımlarında oynadı.

2019'da Kökçü, Türkiye adına oynamak istediğini açıkladı. 6 Eylül 2019'da İngiltere U-21 takımına 3-2 kaybettikleri 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında Türkiye U-21 takımının formasını ilk kez giydi.

28 Ağustos 2020'de, Türkiye millî futbol takımına çağrıldı. Orkun Kökçü'nün ailesi Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesinin Suvermez köyündendir

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