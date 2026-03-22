Orkun Kökçü istatistikleri altüst etti! Süper Lig'in en iyisi, Avrupa'da 2. sırada

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak ilk yarıda bekleneni veremeyen Orkun Kökçü, ikinci yarıda bambaşka bir çehreye bürünürken son haftalarda adeta takımını sırtladı.

Son olarak Kasımpaşa maçında 1 gol, 1 asistle oynayan yıldız oyuncu Süper Lig’de forma giydiği son 9 maçta 11 gol katkısı sağladı.

Bu sezon Süper Lig’de 6 gol, 6 asistle 12 gole direkt katkı veren milli oyuncu Avrupa’nın en üretken oyuncularından biri durumunda.

Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig dikkate alındığında en üretken yedinci oyuncusu olan milli futbolcu, orta saha oyuncuları arasında ikinci sırada.

6 ataktan en az birinde imzası var

Bir oyuncunun vurduğu şutun, vuruş açısı ve mesafesi gibi kriterlere göre ‘gol olma ihtimalini’ temsil eden ‘gol beklentisi’ (xG) ile oyuncunun arkadaşlarına verdiği pasların gol olma ihtimalini temsil eden ‘asist beklentisi’ (xA) istatistiklerinin toplamında Trabzonsporlu Paul Onuachu ilk sırada yer alırken sadece orta saha oyuncuları ele alındığında Orkun en yakın rakibi Anderson Talisca’ya üç puan fark atmış durumda. Yıldız oyuncu maç başında 6.42 şut yaratmakta. Yani Beşiktaş’ın kaleyi bulan tehlikeli ataklarının en az 6 tanesinin başlangıcında veya kilit pasında Orkun’un imzası var.

· 14 Süper Lig’de Mart 2026 itibarıyla Orkun, ligin en çok ‘net gol pozisyonu’ hazırlayan ismi. Orkun toplamda 14 net gol pozisyonu hazırladı.

· Orkun sadece orta sahada top çevirmiyor, topu ‘ateş hattına’ sokuyor. Siyah beyazlı oyuncu maç başına 3.15 ceza sahasına isabetli pas atıyor.

· Beşiktaş’ın kaptanı, topu kaybettiği anda geri kazanan modern bir orta saha profilinde. Orkun rakip yarı sahada 2.1 top kapma ortalamasına sahip.