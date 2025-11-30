Orkun Kökçü: 'İhtiyacımız vardı!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, El Bilal Toure ve Jota Silva, galibiyetin ardından konuştu.

TOURE: TEK AMACIM HOCAMI MEMNUN ETMEK

"Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Kolay maç olmadı. Çok pozisyon bulduk, bazılarını değerlendirdik bazılarını değerlendiremedik. Önemli olan kazanmaktı. Tüm maçlara tek tek bakacağız. Galibiyetlere devam etmek istiyoruz.

Hocamız beni nerede oynatırsa ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gerek forvet olsun gerek kanat olsun... Benim tek amacım elimden gelenin fazlasını yapmak ve hocamı, takımımı memnun etmek. Bu bir takım oyunu. Hücumda ve savunmada yardım etmeye çalışıyorum. Ben sahada hep en iyisini yapmaya çalışıyorum."

JOTA: 11 OYNAMAK FARKLI

"3 puandan dolayı mutluyum. Kazanmak önemliydi. Kazanma alışkanlığını kazanmalıyız. Biz bugün daha agresiftik, beraber oynadık, daha çok savaştık. Sahip olduğumuz kaliteyle beraber savaşınca bu tarz skorlar alabiliriz. Maçı kontrol ettik ama bazı bölümlerde daha iyi olabilirdik. 3-4 farklı kazanabilirdik. Kalitemizle beraber kazanma alışkanlığımızı kazanmak istiyoruz.

Katkı sağlamak önemli. Her oyuncunun katkı sağlaması önemli. Ben de elimden geleni yaptım. Sonradan girmekle 11 oynamak farklı. Sonradan girenler de takıma çok katkı sağladı. Bireysel performanslardan çok takımın kazanması önemli.

Rakip takım kalecisini de tebrik ediyorum. Çok iyi kurtarışlar yaptı."

ORKUN KÖKÇÜ: HERKES İSTEKLİYDİ

"Bizim ihtiyacımız vardı böyle oyun ve skora. Daha çok oyun önemliydi. Bu maçtan zevk aldık, pozitif anlar yarattık. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Aynı istek ve hırsla çalışmaya devam. Devre arasına kadar her maçı kazanmak istiyoruz. Buna mecburuz. İhtiyacımız da var.

Maçtan sonra analiz yapmak zor ama ben daha çok zevk aldım, herkes istekliydi, enerjikti, birbirimiz için mücadele ettik. Daha çok mantıklı kararlarla oyunu kurduk, şanslar ürettik. Normalde düşüşler oluyor ikinci yarıda, onu konuştuk devrede. Büyük takım futbolu önde baskı, topa daha çok sahip olarak oluyor. Bunun da farkındayız. Daha çok çalışarak bunu becermeye çalışıyoruz."

