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Orkun Kökçü için olay iddia! Belçika maçında oynamama sebebi ortaya çıktı

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#A Milli Takım#Orkun Kökçü#Beşiktaş
Orkun Kökçü için olay iddia Belçika maçında oynamama sebebi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 07:47

A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı maç öncesinde 'ayak parmağındaki ağrısı arttığı' gerekçesiyle aday kadrodan çıkarılan ve Beşiktaş'a dönen Orkun Kökçü ilgili dikkat çeken bir iddia orta atıldı. İşte detaylar...

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Ayak parmağında çatlak bulunan milli futbolcu Orkun Kökçü'nün, İtalya maçında forma giymesinin ardından ağrılarının arttığı ve bu nedenle aday kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

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A MİLLİ TAKIM'DA İĞNEYE İZİN VERİLMEDİ

Yıldız oyuncunun ayak parmağındaki çatlak nedeniyle bir süredir Beşiktaş'taki bazı maçlara iğneyle çıktığı öne sürüldü.

A Milli Takım’da ise karşılaşma öncesinde iğne yapılmasına izin verilmediği ve Orkun’un İtalya maçının ardından ağrılarının arttığı iddia edildi.

Orkun Kökçü için olay iddia Belçika maçında oynamama sebebi ortaya çıktı

KOCAELİSPOR MAÇINDA FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR

Tedavisine Beşiktaş’ta devam edilen yıldız orta sahanın, ara sonrası 11 Ekim Pazar günü oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

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Orkun Kökçü için olay iddia Belçika maçında oynamama sebebi ortaya çıktı

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Orkun Kökçü, 4 gol - 4 asist üreterek toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı.

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#A Milli Takım#Orkun Kökçü#Beşiktaş

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