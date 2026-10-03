Orkun Kökçü için olay iddia! Belçika maçında oynamama sebebi ortaya çıktı

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Ayak parmağında çatlak bulunan milli futbolcu Orkun Kökçü'nün, İtalya maçında forma giymesinin ardından ağrılarının arttığı ve bu nedenle aday kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.
A MİLLİ TAKIM'DA İĞNEYE İZİN VERİLMEDİ
Yıldız oyuncunun ayak parmağındaki çatlak nedeniyle bir süredir Beşiktaş'taki bazı maçlara iğneyle çıktığı öne sürüldü.
A Milli Takım’da ise karşılaşma öncesinde iğne yapılmasına izin verilmediği ve Orkun’un İtalya maçının ardından ağrılarının arttığı iddia edildi.
KOCAELİSPOR MAÇINDA FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR
Tedavisine Beşiktaş’ta devam edilen yıldız orta sahanın, ara sonrası 11 Ekim Pazar günü oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Orkun Kökçü, 4 gol - 4 asist üreterek toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı.