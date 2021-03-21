Orkun Kökçü Hollanda'da gündem oldu! Türkiye-Hollanda maçı sorulunca...

Spor Arena Dış Haber | Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'da forma giyen Milli futbolcu Orkun Kökçü, takımının Emmen ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Hollanda'da en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Attığı gol ile yıldızlaşan ve bir kez daha A Milli Takım kadrosuna davet alan 20 yaşındaki futbolcu, 1-1 biten Feyenoord - Emmen maçından sonra kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

''İYİ OYNADIM, BÖYLE DEVAM ETMEM GEREKİYOR''

Maçta takımının tek golünü atan Orkun Kökçü, ''Zaman zaman iyi oynadığımı ve güzel şeyler gösterdiğimi düşünüyorum. Daha ileride oynuyorum, bugün de gol attım. Bu benim için önemliydi. Buna devam etmem gerekiyor.'' sözlerini kullandı.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI ÖNCESİ...

Hollanda doğumlu olan ve Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Orkun Kökçü, Türkiye formasıyla Hollanda'ya karşı oynayabileceğinin hatırlatılması üzerine ''Üç çok güzel maçımız var. Oynamayı bekliyor muyum? Evet, umarım oynayabilirim. Eğer oynayabilirsem neler yapabileceğimi göstereceğim.'' dedi.

''ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCILARINA ANLATTIM''

Türkiye'nin rakibi Hollanda hakkında teknik heyeti bilgilendirdiğini de söyleyen Orkun, ''Şenol Güneş ile konuşmadım ama yardımcıları ile görüştük. Hollanda'nın oyun stili ve planı hakkında bilgilendirdim. Çünkü Hollanda'nın oyun yapısını çok iyi biliyorum. Ne konuştuklarımızın detayını da kendime saklıyorum.'' şeklinde konuştu.

''GÖZLERİNDEKİ IŞILTIYI GÖRDÜNÜZ MÜ?''

Orkun Kökçü'nün bu sözleri ise Hollanda'da geniş yankı uyandırdı. Hollandalı gazeteci Hugo Borst, ''Orkun'un konuşması inanılmaz. Gözlerindeki ışıltıyı gördünüz mü? Türkiye Milli Takımı'na seçildiğini duymak güzel bir şey ama 1-1 biten maçın 5 dakika sonrasında bu tavrına şaşırdım. Takımı puan kaybetmiş ama onun şu gülüşüne bir bakın!'' diyerek Türk futbolcuyu eleştirdi.

''SADECE KARİYERİ VE TÜRK MİLLİ TAKIMI İLE MEŞGUL''

Borst, Orkun Kökçü hakkında sözlerini sürdürürken ''Maçtan sonra iyi oynadığını düşünüyor musun sorusuna iyi oynadım diyor. İyi oynamaması bir yana, belki ara sıra güzel şeyler yaptı ama bu soruya böyle cevap veremezsiniz. Ne diyebilirdi? İyi oynamam önemli değil, burada iki puan bıraktık diyebilirdi. Ama bu çocuk sadece kendisini düşünüyor. Feyenoord ile hiç ilgilenmiyor. Sadece kariyeri ile, Türk Milli Takımı ile meşgul. Böyle hissedebilirsiniz. Bu normal ama bunu kendinize saklayın. Hollanda'ya karşı oynayabildiği için gözleri parıldayan bir çocuğu hangi Feyenoord taraftarı görmek ister ki?'' diye konuştu.

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