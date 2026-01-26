×
Orkun Kökçü: 'Gol attım ama anlamı yok!'

Ocak 26, 2026 22:52

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz ve Cengiz Ünder, 2-2 beraberlikle sona eren Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, Rıdvan Yılmaz ve Orkun Kökçü, maçın ardından konuştu.

RIDVAN YILMAZ: BÖYLE MAÇLARI KAYBEDEMEYİZ

"Söylenecek çok da bir şey yok. Maça iyi başlamadık, bu tür maçlarda mücadele etmezsen, ayağını topa sokmazsan ve korkarsan zorlanırsınız. Böyle maçları kaybedemeyiz! Yukarı oynamak istiyorsanız kaybedemezsiniz! Söyleyecek bir şey yok, üzgünüz."

ORKUN KÖKÇÜ: GOL ATTIM AMA ANLAMI YOK

"Maçın tamamına bakarsak, daha istekli ve enerjik oynamalıydık. Biraz pasif kaldık. 1-0 öne geçtik ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Diyecek çok şey var ama en iyisi burada dillendirmeyeyim. Önümüze bakmalıyız, hoş bir durum değil!

İlk golümü attım ama benim için anlamı yok! Ben gol atmayayım, maç kazanalım! Sıfır golle bitireyim... Bende gole sevinç duygusu yok, üzüntü içerisindeyiz! Olmaması gereken bir durum!"

CENGİZ ÜNDER: FİZİKSEL OLARAK İYİ DURUMDAYIM

"Maça iyi başladık, golle başladık. İlk golden sonra bir tane daha atsak, çok iyi olurdu. İkinci yarıya başlarken çok zorlandık. Üst üste goller yediğimiz için demoralize olduk. Kesinlikle kazanmamız lazımdı. Son anlarda çok da şans geldi, yapamadık. Üzgünüm yani, gerçekten çok üzgünüm.

Fiziksel olarak artık iyi durumdayım. Kendimi de artık iyi hissediyorum. Burada iyi oynamam ve gol atmamın bir önemi yok. Keşke galip gelseydik, takım için önemli olan bu. Bu maçları kaybetmemeliyiz."

