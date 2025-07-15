Orkun Kökçü, en çok para ödenen 2. Türk!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökcü, bonservis ve kirası için en çok para ödenen Türk futbolcular listesinde ikinci sıraya yerleşti.

24 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Benfica 29.7 milyon Euro öderken, siyah beyazlı kulüp 25 milyon Euro verecek. Listenin birinci sırasında Merih Demiral yer alıyor.

Milli futbolcu için Alanyaspor 3.5, Sassuolo 8, Juventus 19.5, Atalanta 21 ve halen forma giydiği Al-Ahli 17 milyon Euro bonservis parası verdi. Merih için ayrıca kira bedeli olarak Sporting B 200 bin, Sassuolo da 750 bin Euro ödedi.