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Orkun Kökçü, en çok para ödenen 2. Türk!

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#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Merih Demiral
Orkun Kökçü, en çok para ödenen 2. Türk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 07:00

Kulüpler, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün bonservisine toplam 54.7 milyon Euro harcadı.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökcü, bonservis ve kirası için en çok para ödenen Türk futbolcular listesinde ikinci sıraya yerleşti.

24 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Benfica 29.7 milyon Euro öderken, siyah beyazlı kulüp 25 milyon Euro verecek. Listenin birinci sırasında Merih Demiral yer alıyor.

Milli futbolcu için Alanyaspor 3.5, Sassuolo 8, Juventus 19.5, Atalanta 21 ve halen forma giydiği Al-Ahli 17 milyon Euro bonservis parası verdi. Merih için ayrıca kira bedeli olarak Sporting B 200 bin, Sassuolo da 750 bin Euro ödedi.

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#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Merih Demiral

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