Orkun Kökçü: 'Dünya yıldızı olduğum için değil, Beşiktaşlı olduğum için böyle muhteşem bir karşılama yapıldı!'

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Orkun Kökçü de takıma katıldı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki milli orta saha oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

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"ÇOĞU OYUNCU KARİYERİNİN SONUNDA TÜRKİYE'YE GELİYOR"

"Türkiye'ye çoğu oyuncu kariyerinin sonunda geliyor. Ama bence bizim ligi de hafife almamak lazım, çünkü çok büyük oyuncular geliyor. Ben 24 yaşımda geldim, inşallah ileride Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan genç oyuncular ülkemize gelir ve ligimizin kalitesi artar. Belki benim transferim onlar için de bir mesaj olmuştur."

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"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

"Beşiktaş'tan ilk teklif geldiğinde uyuyordum. Başkanımız Serdal Adalı sabah mesaj attı, ona dönemedim. Uyandıktan sonra direkt onu aradım. Başkan çok net konuştu, "Orkun Türkiye'ye gelmek ister misin, Beşiktaş'a nasıl bakarsın?" diye sordu. "Çocukluk hayalim" dedim. Sonra her şey çok çabuk gelişti. Birkaç gün de Benfica'yı bekledik. Başkanın da duruşunu takdir etmek lazım. Sonunda istediğim yerdeyim, mutluyum."

"DÜNYANIN EN MUTLU İNSANIYDIM"

"Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Karşılama günü çok güzel geçti. En mutlu insandım. Hayatımdaki en güzel günlerden birisiydi. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Şu anda tek odağım maçlar için en iyi şekilde hazırlanmak. Bu kulüp için en iyisini yapmak istiyorum.

"DÜNYA STARI OLDUĞUM İÇİN DEĞİL, BEŞİKTAŞLI OLDUĞUM İÇİN BÖYLE BİR KARŞILAMA YAPILDI"

"Şu an bir 'dünya starı sanki' algısı yaratılmaya çalışılıyor ama ben öyle hissetmiyor, düşünmüyorum. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Star olduğum için değil Beşiktaşlı olduğum için böyle muhteşem bir karşılama yapıldı."

"BASKI OLMAZSA, KENDİNİ EN İYİ ŞEKİLDE GÖSTEREMEZSİN"

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"Çok büyük isimler, büyük efsaneler taşıdı 10 numarayı. Benim için özel. Baskı var, o da güzel bir şey. Baskı olmazsa, en iyi şekilde kendini gösteremezsin. Benim için güzel bir his. Elimden geleni yapacağım."

"SHAKTAR MAÇINA HAZIR OLMAK İSTİYORUM"

"Sezonu iki hafta önce kapattım. Bugüne kadar pek bir şey yapmadım, dinlendim. Şu anda teknik ekiple birlikte çalışma, planlama yapacağız. Shakhtar Donetk maçına hazır olmak istiyorum ve bunun için elimden geleni yapacağım."